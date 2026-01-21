Criança que morreu soterrada é identificada e estava na casa de vizinhos em Rio Bananal

Máquinas pesadas auxiliam no trabalho de remoção dos escombros da residência em Rio Bananal; uma criança morreu soterrada Crédito: Divulgação/Prefeitura de Rio Bananal

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do desabamento que aconteceu por volta das 4h40, quando a residência foi levada pela enxurrada. No local estavam cinco pessoas, sendo dois adultos e três crianças.

Os bombeiros foram acionados por volta das 5h30, mas o acesso à área estava interditado por queda de barreira, o que exigiu o uso de uma máquina da Prefeitura para liberar a via. Após a desobstrução, as equipes iniciaram as buscas e, quase quatro horas depois, por volta das 9h, o corpo da criança foi localizado sob os escombros e, desde então, as equipes atuam para fazer a remoção. os demais foram socorridos, segundo nota enviada pela prefeitura.