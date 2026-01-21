Criança que morreu soterrada é identificada e estava na casa de vizinhos em Rio Bananal
O trabalho para retirar o corpo do menino Otávio Viana Amaral, de 10 anos, dos escombros de uma casa que desabou na região da Lagoa Jesuína, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (21), ainda continua. A remoção exige muito cuidado e precisa ser realizado de maneira minuciosa, segundo o Corpo de Bombeiros.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do desabamento que aconteceu por volta das 4h40, quando a residência foi levada pela enxurrada. No local estavam cinco pessoas, sendo dois adultos e três crianças.
Os bombeiros foram acionados por volta das 5h30, mas o acesso à área estava interditado por queda de barreira, o que exigiu o uso de uma máquina da Prefeitura para liberar a via. Após a desobstrução, as equipes iniciaram as buscas e, quase quatro horas depois, por volta das 9h, o corpo da criança foi localizado sob os escombros e, desde então, as equipes atuam para fazer a remoção. os demais foram socorridos, segundo nota enviada pela prefeitura.
Rio Bananal registrou o maior volume de chuva do Espírito Santo nas últimas 24 horas, com 310 milímetros, número muito acima da média prevista para todo o mês de janeiro, que era de cerca de 200 milímetros. O município permanece em alerta máximo, com risco de enchentes.