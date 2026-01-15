Home
Corredor de umidade pode trazer chuvas intensas ao ES por até cinco dias

Fenômeno pode provocar acumulados elevados entre os dias 19 e 23 de janeiro em todo o Estado, o que potencializa o risco de alagamentos e deslizamentos

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:09

Mapas mostram os acumulados de chuvas previstos durante a passagem do ZCAS entre 19 e 23 de janeiro
Mapas mostram os acumulados de chuvas previstos durante a passagem do ZCAS entre 19 e 23 de janeiro Crédito: Climatempo

Um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) começa a se organizar sobre o Brasil entre os dias 19 e 23 de janeiro e deve provocar chuvas volumosas no Espírito Santo, segundo a previsão da Climatempo. Este será o segundo evento do tipo registrado em 2026 e tem potencial para afetar várias regiões brasileiras.

De acordo com a análise meteorológica, os maiores acumulados de chuva devem se concentrar na Zona da Mata Mineira, no Vale do Rio Doce, no Espírito Santo e também no Norte e Noroeste do Rio de Janeiro. Em determinadas regiões do território capixaba, o fenômeno pode ocasionar volumes que podem variar entre 200 e 400 milímetros em apenas cinco dias, quantidade próxima ou até superior à média esperada para todo o mês de janeiro em algumas cidades. [Veja aqui como se mede a chuva]

A Climatempo alerta para risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos, principalmente em áreas que já estão com o solo encharcado. A recomendação é que a população acompanhe os avisos meteorológicos e fique atenta às orientações da Defesa Civil. 

O que é ZCAS?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um sistema climático caracterizado por uma faixa extensa e persistente de umidade, que provoca chuvas frequentes e volumosas por vários dias consecutivos. Ela atua principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste, podendo responder por grande parte da chuva do período mais chuvoso do ano. Para ser caracterizada como ZCAS, a instabilidade precisa persistir por, no mínimo, quatro dias sobre a mesma região.

