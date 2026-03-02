Meteorologia

Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para regiões do ES

Avisos de perigo potencial valem para 26 municípios capixabas; há risco baixo de alagamentos, quedas de galhos e descargas elétricas ao longo da semana

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:49

A semana pode começar chuvosa em algumas cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de perigo potencial, sendo o primeiro válido até às 23h59 desta segunda-feira (2) e o segundo entrando em vigor à 0h de quinta-feira (5). Os avisos preveem chuva de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Apesar da previsão de tempo instável, o Inmet classifica o risco como baixo para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Segunda-feira

O primeiro aviso, de cor amarela, que é considerado o nível mais baixo na escala de risco, abrange quatro municípios do Norte do Estado. Nessas cidades, a previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir 50 mm ao longo do dia. O alerta é válido entre 9h30 e 23h59 desta segunda-feira (2). Além da chuva, são esperados ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h nas seguintes áreas:

Conceição da Barra

Montanha

Mucurici

Pedro Canário

Quinta-feira

O segundo aviso, também de perigo potencial, é válido para esta quinta-feira (5) e abrange 26 cidades do Norte e também Noroeste capixaba. A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, no período entre 00h e 23h59. Para essas áreas, também são esperados ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h. Confira as cidades em alerta:

Águia Branca



Alto Rio Novo



Baixo Guandu



Barra de São Francisco



Boa Esperança



Colatina



Conceição da Barra



Ecoporanga



Governador Lindenberg



Jaguaré



Mantenópolis



Marilândia



Montanha



Mucurici



Nova Venécia



Pancas

Pedro Canário



Pinheiros

Ponto Belo



Rio Bananal



São Domingos do Norte



São Gabriel da Palha



São Mateus



Sooretama



Vila Pavão



Vila Valério



Fique atento

A orientação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há riscos de queda e descargas elétricas. O Instituto também recomenda que os capixabas não estacionem veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda e que evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Saiba como receber alertas

Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, os moradores da região devem se cadastrar enviando um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde moram, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto.



