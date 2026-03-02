Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para regiões do ES

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:49
A semana pode começar chuvosa em algumas cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de perigo potencial, sendo o primeiro válido até às 23h59 desta segunda-feira (2) e o segundo entrando em vigor à 0h de quinta-feira (5). Os avisos preveem chuva de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Apesar da previsão de tempo instável, o Inmet classifica o risco como baixo para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O primeiro aviso, de cor amarela, que é considerado o nível mais baixo na escala de risco, abrange quatro municípios do Norte do Estado. Nessas cidades, a previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir 50 mm ao longo do dia. O alerta é válido entre 9h30 e 23h59 desta segunda-feira (2). Além da chuva, são esperados ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h nas seguintes áreas:
O segundo aviso, também de perigo potencial, é válido para esta quinta-feira (5) e abrange 26 cidades do Norte e também Noroeste capixaba. A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, no período entre 00h e 23h59. Para essas áreas, também são esperados ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h. Confira as cidades em alerta:
A orientação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há riscos de queda e descargas elétricas. O Instituto também recomenda que os capixabas não estacionem veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda e que evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, os moradores da região devem se cadastrar enviando um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde moram, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto.
