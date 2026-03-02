Cratera se abre em calçadão da orla de São Pedro em Vitória

Uma cratera se abriu em um ponto do calçadão da orla de São Pedro, na região do bairro Resistência, em Vitória. Vídeo enviado por um leitor de A Gazeta nesta segunda-feira (2) mostra que o homem que apresentava a situação quase acaba "engolido" pelo buraco, que se abria cada vez mais e era sinalizado apenas com um pedaço de madeira. (Veja acima) Ainda no registro, as pessoas afirmam que o problema se arrasta por alguns dias no local.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que o trecho integra as obras da nova orla, que ainda não foram finalizadas. Uma equipe da Secretaria de Obras foi ao local, isolou a área preventivamente e aguarda a maré baixar para realizar o reparo. A pasta ainda destacou que ajustes pontuais ainda podem ocorrer na região, pelo fato de as obras serem de grande porte e ainda estarem em andamento.