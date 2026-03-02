Desalojados e desabrigados

Chuva no ES: sobe o número de pessoas fora de casa em 10 cidades

O Boletim Extraordinário da Defesa Civil do Espírito Santo divulgou que 69 pessoas não estão morando nas próprias casas em decorrência das chuvas dos últimos dias

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:27

Linhares, na região Norte do Estado, teve diversos bairros alagados por conta das chuvas dos últimos dias Crédito: Leitor/A Gazeta

Aumentou de 57 para 69 a quantidade de pessoas fora de casa por causa das fortes chuvas no Espírito Santo. Conforme o Boletim Extraordinário da Defesa Civil capixaba, divulgado às 6 horas desta segunda-feira (2), 42 pessoas encontram-se desalojadas e 27 desabrigadas.

O documento descreve que a crescente se deu por novos registros em Domingos Martins, Nova Venécia e Ponto Belo.

Pessoas afetadas pelas chuvas no Estado:

Marechal Floriano: 3 desalojados;

Bom Jesus do Norte: 1 desalojado e 2 desabrigados;

Laranja da Terra: 12 desalojados;

Pinheiros: 12 desabrigados;

Irupi: 8 desalojados;

Afonso Cláudio: 6 desalojados;

São Mateus: 13 desabrigados;

Domingos Martins: 3 desalojados;

Nova Venécia: 2 desalojados;

Ponto Belo: 7 desalojados.

Chuva no ES: sobe o número de pessoas fora de casa em 10 cidades

Segundo o Corpo de Bombeiros, desalojados são aqueles que precisam sair de casa temporariamente e buscar abrigo na residência de familiares ou amigos. Já os desabrigados são pessoas que perderam a moradia e não têm para onde ir.

A intensa precipitação em território espírito-santense também chegou a afetar a cota limite dos rios. O nível do Rio Doce, por exemplo, atingiu 3,72 metros, o que fez com que moradores de áreas ribeirinhas, como no bairro Olaria, fossem afetados com inundações. A situação vai se normalizando de acordo com a região, tendo o Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, já saindo da cota de atenção. Em Linhares, no Norte do Estado, o rio segue em estado de alerta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta