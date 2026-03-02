Chuva no ES: sobe o número de pessoas fora de casa em 10 cidades

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:27
Aumentou de 57 para 69 a quantidade de pessoas fora de casa por causa das fortes chuvas no Espírito Santo. Conforme o Boletim Extraordinário da Defesa Civil capixaba, divulgado às 6 horas desta segunda-feira (2), 42 pessoas encontram-se desalojadas e 27 desabrigadas.
O documento descreve que a crescente se deu por novos registros em Domingos Martins, Nova Venécia e Ponto Belo.
Pessoas afetadas pelas chuvas no Estado:
Segundo o Corpo de Bombeiros, desalojados são aqueles que precisam sair de casa temporariamente e buscar abrigo na residência de familiares ou amigos. Já os desabrigados são pessoas que perderam a moradia e não têm para onde ir.
A intensa precipitação em território espírito-santense também chegou a afetar a cota limite dos rios. O nível do Rio Doce, por exemplo, atingiu 3,72 metros, o que fez com que moradores de áreas ribeirinhas, como no bairro Olaria, fossem afetados com inundações. A situação vai se normalizando de acordo com a região, tendo o Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, já saindo da cota de atenção. Em Linhares, no Norte do Estado, o rio segue em estado de alerta.
