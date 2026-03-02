Rio Doce sai da cota de atenção em Colatina e segue em alerta em Linhares

Rio Doce apresenta tendência de queda, mas segue em cota de atenção em Linhares Crédito: Divulgação - Prefeitura de Colatina

O nível do Rio Doce reduziu em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, saindo da cota de atenção. Já em Linhares, no Norte do Estado, o rio segue em estado de alerta.

No último domingo (1º), o Rio Doce atingiu 3,72 metros em Linhares, ultrapassando a cota de inundação, que é de 3,45 metros. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a tendência é de estabilização e, posteriormente, de recuo. Na manhã desta segunda-feira (2), o nível estava em 3,50 metros.

Nível do Rio Doce em Linhares na manhã desta segunda-feira (2) Crédito: TV Gazeta

Em Colatina, o nível do rio caiu para 4,19 metros nesta segunda-feira, deixando a cota de atenção, fixada em 4,60 metros, segundo boletim do Serviço Geológico do Brasil. No domingo, a medição era de 4,69 metros.