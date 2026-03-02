A Gazeta - Agora

Rio Doce sai da cota de atenção em Colatina e segue em alerta em Linhares

Publicado em 02/03/2026 às 09h55
Rio Doce apresenta tendência de queda, mas segue em cota de atenção em Colatina
Rio Doce apresenta tendência de queda, mas segue em cota de atenção em Linhares Crédito: Divulgação - Prefeitura de Colatina

O nível do Rio Doce reduziu em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, saindo da cota de atenção. Já em Linhares, no Norte do Estado, o rio segue em estado de alerta.

No último domingo (1º), o Rio Doce atingiu 3,72 metros em Linhares, ultrapassando a cota de inundação, que é de 3,45 metros. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a tendência é de estabilização e, posteriormente, de recuo. Na manhã desta segunda-feira (2), o nível estava em 3,50 metros.

Nível do rio doce em Linhares 02/03/26
Nível do Rio Doce em Linhares na manhã desta segunda-feira (2) Crédito: TV Gazeta

Em Colatina, o nível do rio caiu para 4,19 metros nesta segunda-feira, deixando a cota de atenção, fixada em 4,60 metros, segundo boletim do Serviço Geológico do Brasil. No domingo, a medição era de 4,69 metros.

A situação segue sendo monitorada nos dois municípios e, apesar dos alertas registrados nos últimos dias, não há desabrigados ou desalojados.

