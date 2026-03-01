Tempo instável

ES tem alerta para chuvas, ventos fortes e alagamentos; entenda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou três alertas para o território capixaba. Os avisos têm validade até as 23h59

Publicado em 1 de março de 2026 às 09:40

Tempo chuvoso em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou três alertas de chuvas para o Espírito Santo neste domingo (1°). No total, o Estado está sob quatro alertas, sendo que o de maior risco, o vermelho, válido para cinco cidades, se encerra ao meio-dia. Os outros três alertas são válidos até as 23h59.

Portanto, cinco cidades do Norte do Estado continuam com risco de temporal, com previsão de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Segundo o Inmet, há grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas. As cidades sob alerta vermelho são:

Conceição da Barra

Montanha



Mucurici



Pedro Canário



Pinheiros



Alertas laranja e amarelos

Sete cidades receberam o aviso com segunda maior intensidade de previsão de chuva, o laranja. Até o final do dia, os municípios podem ter chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Entram nessa lista:

Conceição da Barra

Ecoporanga



Montanha



Mucurici



Pedro Canário



Pinheiros



Ponto Belo



Existem ainda vigentes para o Estado dois alertas amarelos, sendo que um foi emitido pelo Inmet às 0h01 e outro às 8h45 deste domingo. Nessa condição, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Existe ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Nos dois alertas amarelos estão no total 33 municípios do Estado:

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Governador Lindenberg

Ibiraçu

Itaguaçu

Jaguaré

João Neiva

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério

