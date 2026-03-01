ES tem alerta para chuvas, ventos fortes e alagamentos; entenda

Publicado em 1 de março de 2026 às 09:40
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou três alertas de chuvas para o Espírito Santo neste domingo (1°). No total, o Estado está sob quatro alertas, sendo que o de maior risco, o vermelho, válido para cinco cidades, se encerra ao meio-dia. Os outros três alertas são válidos até as 23h59.
Portanto, cinco cidades do Norte do Estado continuam com risco de temporal, com previsão de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Segundo o Inmet, há grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas. As cidades sob alerta vermelho são:
Sete cidades receberam o aviso com segunda maior intensidade de previsão de chuva, o laranja. Até o final do dia, os municípios podem ter chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Entram nessa lista:
Existem ainda vigentes para o Estado dois alertas amarelos, sendo que um foi emitido pelo Inmet às 0h01 e outro às 8h45 deste domingo. Nessa condição, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Existe ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Nos dois alertas amarelos estão no total 33 municípios do Estado:
