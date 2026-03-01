Home
>
Clima no ES
>
ES tem alerta para chuvas, ventos fortes e alagamentos; entenda

ES tem alerta para chuvas, ventos fortes e alagamentos; entenda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou três alertas para o território capixaba. Os avisos têm validade até as 23h59

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de março de 2026 às 09:40

Chuva
Tempo chuvoso em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou três alertas de chuvas para o Espírito Santo neste domingo (1°). No total, o Estado está sob quatro alertas, sendo que o de maior risco, o vermelho, válido para cinco cidades, se encerra ao meio-dia. Os outros três alertas são válidos até as 23h59.

Recomendado para você

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou três alertas para o território capixaba. Os avisos têm validade até as 23h59

ES tem alerta para chuvas, ventos fortes e alagamentos; entenda

Boletim extraordinário da Defesa Civil aponta aumento de desabrigados; Rio Bananal lidera ranking de volume de chuva em 24 horas

Sobe para 57 o número de pessoas fora de casa no ES; veja onde mais choveu

Em Colatina, nível chegou a 4,6 metros; em Linhares, rio ultrapassou a marca de atenção na tarde deste sábado (28)

Rio Doce atinge cota de atenção em Linhares e Colatina após chuvas

Portanto, cinco cidades do Norte do Estado continuam com risco de temporal, com previsão de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Segundo o Inmet, há grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas. As cidades sob alerta vermelho são:

  • Conceição da Barra
  • Montanha
  • Mucurici
  • Pedro Canário
  • Pinheiros

Alertas laranja e amarelos

Sete cidades receberam o aviso com segunda maior intensidade de previsão de chuva, o laranja. Até o final do dia, os municípios podem ter chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Entram nessa lista:

  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Montanha
  • Mucurici
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo

Existem ainda vigentes para o Estado dois alertas amarelos, sendo que um foi emitido pelo Inmet às 0h01 e outro às 8h45 deste domingo. Nessa condição, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Existe ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Nos dois alertas amarelos estão no total 33 municípios do Estado:

  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Ibiraçu
  • Itaguaçu
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva clima

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais