Rio Doce atinge cota de atenção em Linhares e Colatina após chuvas
As chuvas que atingem o Espírito Santo fizeram com que o Rio Doce alcançasse a cota de atenção em Linhares e Colatina, nas regiões Norte e Noroeste do Estado, na tarde deste sábado (28).
Em Colatina, de acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do rio chegou a 4,6 metros nas réguas instaladas abaixo da Ponte Florentino Avidos. Caso ultrapasse 5,3 metros, o município entra em estado de alerta. Já acima de 5,8 metros, o volume indica possibilidade de inundação. A prefeitura informou que as equipes seguem monitorando a situação diariamente e estão preparadas para agir com antecedência, priorizando a prevenção e a segurança da população.
Já em Linhares, a repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, apurou que o nível do rio subiu de 2,70 metros para 3,10 metros entre 16h e 17h. A cota de atenção no município é registrada quando o nível ultrapassa os 3 metros.