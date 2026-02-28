Sobe para 57 o número de pessoas fora de casa no ES; veja onde mais choveu

Repórter / [email protected]
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 18:10
- Atualizado há uma hora
Aumentou o número de pessoas fora de casa em razão das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. De acordo com o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado às 17h deste sábado (28), 57 pessoas precisaram deixar suas residências.
Em comparação com o boletim das 11h, houve aumento apenas no número de desabrigados, que passou de 14 para 27. O total de desalojados permaneceu em 30.
Segundo o Corpo de Bombeiros, desalojados são aqueles que precisam sair de casa temporariamente e buscar abrigo na residência de familiares ou amigos. Já os desabrigados são pessoas que perderam a moradia e não têm para onde ir.
O aumento no número de desabrigados ocorreu após a inclusão de 13 pessoas em São Mateus.
Pessoas afetadas pelas chuvas no Estado:
Conforme o boletim divulgado às 17h, Rio Bananal, na região Noroeste, registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, com acumulado de 168,6 milímetros. Apesar do alto índice, até o momento não há registro de desalojados ou desabrigados no município.
Ranking das cidades com maior acumulado de chuva em 24 horas (em milímetros):
Para este sábado (28), de acordo com o boletim da Defesa Civil, o Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, granizo, rajadas de vento e ventos costeiros.
A previsão indica maior volume de chuva na extremidade Norte do Espírito Santo, com probabilidade de até 70% para acumulados entre 50 e 70 mm e probabilidade inferior a 10% de que as chuvas gerem acumulados entre 70 e 100 mm nessa região. Nas demais localidades do Norte e Noroeste, a probabilidade é de 60% de chuvas entre 30 e 50 mm, não se descartando acumulados entre 50 e 70 mm nesses setores
Na faixa Central, Oeste e parte das regiões Serrana e Metropolitana, a probabilidade é de 60% para chuvas com acumulados entre 10 e 30 mm, e probabilidade inferior a 10% de que as chuvas gerem acumulados entre 30 e 50 mm. Nas demais regiões do Estado, o volume de chuvas não deve passar de 10 mm.
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas para o sábado (28) e o domingo (1º) no Estado, iniciando já nas primeiras horas da madrugada.
O primeiro aviso, de cor amarela (mais baixo na escala de risco), abrange 69 municípios, onde pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm diários entre as 00h01 e as 23h59 de sábado (28). O aviso de perigo potencial também indica ventos com velocidade entre 40 e 60 km por hora nestas áreas:
Ainda no sábado (28), o Inmet alerta para o perigo de chuvas fortes em 27 municípios do Estado, onde pode chover entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia, com chance de ventos intensos, entre 60 e 100 km por hora.
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nestes locais:
O último aviso, de perigo potencial, é válido para o domingo (1º), quando as primeiras águas de março são esperadas em 26 cidades capixabas.
Nesses locais, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, com expectativa de ventos intensos (40-60 km/h) e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
A orientação do Inmet é para que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há algum risco de queda e descargas elétricas. O Instituto também recomenda que os capixabas não estacionem veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda e que evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
