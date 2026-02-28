Home
Sobe para 57 o número de pessoas fora de casa no ES; veja onde mais choveu

Boletim extraordinário da Defesa Civil aponta aumento de desabrigados; Rio Bananal lidera ranking de volume de chuva em 24 horas

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 18:10

 - Atualizado há uma hora

chuva
Bairro Bebedouro, em Linhares, teve ruas alagadas por causa das chuvas Crédito: Leitor A Gazeta

Aumentou o número de pessoas fora de casa em razão das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. De acordo com o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado às 17h deste sábado (28), 57 pessoas precisaram deixar suas residências.

Em comparação com o boletim das 11h, houve aumento apenas no número de desabrigados, que passou de 14 para 27. O total de desalojados permaneceu em 30.

Segundo o Corpo de Bombeiros, desalojados são aqueles que precisam sair de casa temporariamente e buscar abrigo na residência de familiares ou amigos. Já os desabrigados são pessoas que perderam a moradia e não têm para onde ir.

O aumento no número de desabrigados ocorreu após a inclusão de 13 pessoas em São Mateus.

Pessoas afetadas pelas chuvas no Estado:

  • Marechal Floriano: 3 desalojados
  • Bom Jesus do Norte: 1 desalojado e 2 desabrigados
  • Laranja da Terra: 12 desalojados
  • Pinheiros: 12 desabrigados
  • Irupi: 8 desalojados
  • Afonso Cláudio: 6 desalojados
  • São Mateus: 13 desabrigados

Municípios onde mais choveu em 24h

Conforme o boletim divulgado às 17h, Rio Bananal, na região Noroeste, registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, com acumulado de 168,6 milímetros. Apesar do alto índice, até o momento não há registro de desalojados ou desabrigados no município.

Ranking das cidades com maior acumulado de chuva em 24 horas (em milímetros):

  • Rio Bananal – 168.6 mm
  • São Domingos do Norte – 158.43 mm
  • Anchieta – 140.8 mm
  • Boa Esperança – 138 mm
  • Conceição da Barra – 133.8 mm
  • Colatina – 124.2 mm
  • Ponto Belo – 111.8 mm
  • Iconha – 102.2 mm
  • Pedro Canário – 102 mm
  • Linhares – 99.4 mm
  • Ibitirama – 95.2 mm
  • São Gabriel da Palha – 90.4 mm
  • Santa Maria de Jetibá – 89.8 mm
  • Rio Novo do Sul – 89.8 mm
  • Nova Venécia – 85.94 mm
  • Santa Leopoldina – 81.2 mm
  • Água Doce do Norte – 79.4 mm
  • Guarapari – 76 mm
  • Governador Lindenberg – 75.15 mm
  • São Mateus – 73.6 mm
  • Sooretama – 73.2 mm
  • Vila Valério – 72.2 mm
  • Montanha – 65.8 mm
  • Marilândia – 63.2 mm
  • Mantenópolis – 61.65 mm
  • Barra de São Francisco – 56.45 mm
  • Marechal Floriano – 52.6 mm
  • Venda Nova do Imigrante – 51.2 mm
  • Alfredo Chaves – 51 mm
  • Aracruz – 47.72 mm
  • Serra – 46 mm
  • Domingos Martins – 44.69 mm
  • Vila Pavão – 42 mm
  • Baixo Guandu – 41 mm
  • Vitória – 40.34 mm
  • Ecoporanga – 39.64 mm
  • Vila Velha – 38.99 mm
  • Afonso Cláudio – 36.8 mm
  • Cariacica – 34.86 mm
  • Conceição do Castelo – 34.8 mm
  • Cachoeiro de Itapemirim – 32.4 mm
  • Jaguaré – 32.2 mm
  • Itaguaçu 31.26
*Os demais acumulados são inferiores a 30 mm

Previsão do tempo e alertas vigentes

Para este sábado (28), de acordo com o boletim da Defesa Civil, o Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, granizo, rajadas de vento e ventos costeiros. 

A previsão indica maior volume de chuva na extremidade Norte do Espírito Santo, com probabilidade de até 70% para acumulados entre 50 e 70 mm e probabilidade inferior a 10% de que as chuvas gerem acumulados entre 70 e 100 mm nessa região. Nas demais localidades do Norte e Noroeste, a probabilidade é de 60% de chuvas entre 30 e 50 mm, não se descartando acumulados entre 50 e 70 mm nesses setores

Na faixa Central, Oeste e parte das regiões Serrana e Metropolitana, a probabilidade é de 60% para chuvas com acumulados entre 10 e 30 mm, e probabilidade inferior a 10% de que as chuvas gerem acumulados entre 30 e 50 mm. Nas demais regiões do Estado, o volume de chuvas não deve passar de 10 mm.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas para o sábado (28) e o domingo (1º) no Estado, iniciando já nas primeiras horas da madrugada.

O primeiro aviso, de cor amarela (mais baixo na escala de risco), abrange 69 municípios, onde pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm diários entre as 00h01 e as 23h59 de sábado (28). O aviso de perigo potencial também indica ventos com velocidade entre 40 e 60 km por hora nestas áreas:

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

Ainda no sábado (28), o Inmet alerta para o perigo de chuvas fortes em 27 municípios do Estado, onde pode chover entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia, com chance de ventos intensos, entre 60 e 100 km por hora.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nestes locais:

  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

Domingo 

O último aviso, de perigo potencial, é válido para o domingo (1º), quando as primeiras águas de março são esperadas em 26 cidades capixabas.

Nesses locais, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, com expectativa de ventos intensos (40-60 km/h) e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

Proteja-se

A orientação do Inmet é para que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há algum risco de queda e descargas elétricas. O Instituto também recomenda que os capixabas não estacionem veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda e que evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Atualização
28/02/2026 - 12:42hrs
A reportagem foi atualizada com dados divulgados em novo boletim da Defesa Civil, no fim da manhã de sábado (28).

