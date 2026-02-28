Ônibus sai da pista ao tentar atravessar rodovia alagada em Pancas

Pancas foi uma das cidades mais atingidas pela chuva no Noroeste do Espírito Santo, entre a noite de sexta-feira (27) e a madrugada deste sábado (28). Choveu cerca de 90 milímetros em um período de quatro horas. Ruas ficaram alagadas, houve queda de árvores e a água chegou a entrar em algumas casas. Um ônibus chegou a sair da pista ao tentar atravessar uma rodovia que estava tomada pela água.

O acidente foi registrado na ES 341. Após transportar estudantes para uma faculdade em Colatina, o ônibus voltava a Pancas quando, na altura da comunidade de Laginha, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista em um trecho que está em obras. O condutor, que estava sozinho no veículo, não ficou ferido.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Nestor Ambrósio, apesar dos danos registrados, não houve desabrigados ou desalojados. As equipes atuaram preventivamente, orientando moradores de áreas de risco a deixarem suas casas, caso necessário.