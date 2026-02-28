A Gazeta - Agora

Acidente entre quatro veículos deixa dois feridos na BR 101, em Ibiraçu

Publicado em 28/02/2026 às 15h58
Duas carretas, um caminhão e um carro bateram por volta das 10h; Vítimas foram socorridas e levadas para um hospital em Aracruz

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo quatro veículos na BR 101 em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (28).

Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, duas carretas, um caminhão e um carro colidiram por volta das 10h. Uma das vítimas sofreu ferimentos moderados, enquanto a outra teve apenas escoriações leves.

Foram acionados recursos da concessionária, como veículo de inspeção, guincho e ambulância. O trânsito chegou a ser interditado por cerca de 20 minutos, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e depois passou a fluir em desvio no local. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Camilo, em Aracruz.

