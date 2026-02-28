Acidente entre quatro veículos deixa dois feridos na BR 101, em Ibiraçu

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo quatro veículos na BR 101 em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (28).

Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, duas carretas, um caminhão e um carro colidiram por volta das 10h. Uma das vítimas sofreu ferimentos moderados, enquanto a outra teve apenas escoriações leves.