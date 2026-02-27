Chuva no ES: trecho da BR 262 em Brejetuba é parcialmente interditado

Um trecho da BR 262 foi parcialmente interditado em Brejetuba,no Sul do Espírito Santo, após parte do asfalto ceder em decorrência das fortes chuvas que atingem a região. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o tráfego de veículos não será interrompido porque o fluxo será direcionado para o acostamento da rodovia.

A mudança ocorre no quilômetro 136 desde o início da tarde desta sexta-feira (27). Segundo o órgão, há sinalização aos motoristas com uso de cones e placas para que a velocidade seja reduzida. Os serviços de recuperação da rodovia serão iniciados somente após o fim do período chuvoso.