Chuva no ES: trecho da BR 262 em Brejetuba é parcialmente interditado

Publicado em 27/02/2026 às 16h12
Asfalto cedeu na BR 262 em Brejetuba, no Caparaó do ES
Asfalto cedeu na BR 262 em Brejetuba, no Caparaó do ES Crédito: Montagem A Gazeta | Divulgação/PRF

Um trecho da BR 262 foi parcialmente interditado em Brejetuba,no Sul do Espírito Santo, após parte do asfalto ceder em decorrência das fortes chuvas que atingem a região. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o tráfego de veículos não será interrompido porque o fluxo será direcionado para o acostamento da rodovia.

A mudança ocorre no quilômetro 136 desde o início da tarde desta sexta-feira (27). Segundo o órgão, há sinalização aos motoristas com uso de cones e placas para que a velocidade seja reduzida. Os serviços de recuperação da rodovia serão iniciados somente após o fim do período chuvoso. 

