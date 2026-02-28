Home
>
Clima no ES
>
Temporal deixa ruas alagadas e causa queda de barreiras em Iconha

Temporal deixa ruas alagadas e causa queda de barreiras em Iconha

Município registrou 121,4 mm de chuva em 24 horas; apesar dos transtornos, não houve registro de desabrigados e desalojados

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 10:48

Município registrou 121,4 mm em 24 horas; apesar dos alagamentos e quedas de barreiras, não houve desabrigados nem desalojados.
Ruas do centro de Iconha ficaram alagadas após as fortes chuvas Crédito: Leitor A Gazeta

O município de Iconha, na região Sul do Espírito Santo, registrou nas últimas 24 horas o acumulado de 121,4 milímetros de chuva, segundo o boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã deste sábado (28). Esse volume de água causou transtornos que puderam ser observados na sede e no interior da cidade.

Recomendado para você

Município registrou 121,4 mm de chuva em 24 horas; apesar dos transtornos, não houve registro de desabrigados e desalojados

Temporal deixa ruas alagadas e causa queda de barreiras em Iconha

Segundo o boletim da Defesa Civil deste sábado (28), foram registrados 24 desalojados e 14 desabrigados até o momento no Estado

ES tem 38 pessoas fora de casa: veja onde mais choveu e os alertas vigentes

Virada de mês deve trazer chuva para quase todo o Espírito Santo; em alguns locais, pode chover até 100mm por dia

Inmet emite três alertas de chuva no ES para o fim de semana

Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Abel Fortuna, o nível do rio Iconha chegou a marcar 3,55 m, ultrapassando a cota de inundação que é de 1 metro. Mas o volume estabilizou em cerca de 3,5 m e agora segue em queda.

Entre as ocorrências registradas, houve queda de árvore e de poste na localidade de Taquaral, no interior do município, o que chegou a interditar totalmente a via, mas pouco tempo depois foi realizada a remoção. Na comunidade de Guaxuma, um córrego transbordou e alagou uma rua. Após a água abaixar, o local foi liberado. Em alguns pontos do interior, também houve queda de encostas e barreiras, com interdição parcial de estradas, mas o material já foi removido. No centro, algumas ruas ficaram alagadas, porém sem ocorrência grave registrada.

Apesar dos transtornos, não há registro de desalojados ou desabrigados em Iconha. As equipes seguem monitorando os locais atingidos e realizando a limpeza da cidade.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

temporal Região sul do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais