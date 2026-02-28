Chuva no ES

Temporal deixa ruas alagadas e causa queda de barreiras em Iconha

Município registrou 121,4 mm de chuva em 24 horas; apesar dos transtornos, não houve registro de desabrigados e desalojados

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 10:48

Ruas do centro de Iconha ficaram alagadas após as fortes chuvas Crédito: Leitor A Gazeta

O município de Iconha, na região Sul do Espírito Santo, registrou nas últimas 24 horas o acumulado de 121,4 milímetros de chuva, segundo o boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã deste sábado (28). Esse volume de água causou transtornos que puderam ser observados na sede e no interior da cidade.

Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Abel Fortuna, o nível do rio Iconha chegou a marcar 3,55 m, ultrapassando a cota de inundação que é de 1 metro. Mas o volume estabilizou em cerca de 3,5 m e agora segue em queda.

Entre as ocorrências registradas, houve queda de árvore e de poste na localidade de Taquaral, no interior do município, o que chegou a interditar totalmente a via, mas pouco tempo depois foi realizada a remoção. Na comunidade de Guaxuma, um córrego transbordou e alagou uma rua. Após a água abaixar, o local foi liberado. Em alguns pontos do interior, também houve queda de encostas e barreiras, com interdição parcial de estradas, mas o material já foi removido. No centro, algumas ruas ficaram alagadas, porém sem ocorrência grave registrada.

Apesar dos transtornos, não há registro de desalojados ou desabrigados em Iconha. As equipes seguem monitorando os locais atingidos e realizando a limpeza da cidade.

