ES tem 38 pessoas fora de casa: veja onde mais choveu e os alertas vigentes

Segundo o boletim da Defesa Civil deste sábado (28), foram registrados 24 desalojados e 14 desabrigados até o momento no Estado

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:21

chuva
Bairro Bebedouro, em Linhares, teve ruas alagadas por causa das chuvas Crédito: Leitor A Gazeta

Espírito Santo contabiliza 38 pessoas fora de casa em decorrência das fortes chuvas que atingem o Estado. De acordo com boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil estadual na manhã deste sábado (28), 24 pessoas estão desalojadas — quando precisam deixar suas casas e se abrigam com familiares ou amigos — e 14 estão desabrigadas, ou seja, perderam a moradia e não têm para onde ir.

Pessoas afetadas pelas chuvas no Estado:

  • Marechal Floriano: 3 desalojados
  • Bom Jesus do Norte: 1 desalojado e 2 desabrigados
  • Laranja da Terra: 12 desalojados
  • Pinheiros: 12 desabrigados
  • Irupi: 8 desalojados

Municípios onde mais choveu em 24h

Segundo a Defesa Civil, São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado, foi o município com maior volume de chuva nas últimas 24 horas, acumulando 136,19 milímetros. Apesar do alto índice, até o momento não houve registro de desalojados ou desabrigados na cidade.

Confira o ranking das cidades com maior acumulado de chuva em 24 horas (em milímetros):

  • São Domingos do Norte – 136,19
  • Iconha – 121,4
  • Ponto Belo – 106
  • Sooretama – 104,4
  • Pedro Canário – 99,6
  • Boa Esperança – 96
  • Nova Venécia – 84,94
  • Rio Bananal – 80,6
  • Água Doce do Norte – 79,4
  • Rio Novo do Sul – 76,6
  • Guarapari – 76,4
  • Governador Lindenberg – 75,15
  • São Mateus – 72
  • Venda Nova do Imigrante – 70,6
  • Anchieta – 68,8
  • Linhares – 67,6
  • Barra de São Francisco – 65,93
  • Mantenópolis – 61,6
  • Montanha – 60,4
  • Marilândia – 60,2
  • Domingos Martins – 54,94
  • Alfredo Chaves – 53,8
  • Santa Teresa – 53,4
  • Marechal Floriano – 53
  • Colatina – 50,99
  • Aracruz – 50,48
*As demais cidades registraram acumulados inferiores a 50 mm*

Previsão do tempo e alertas vigentes

Para este sábado (28), de acordo com o boletim da Defesa Civil, o Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, granizo, rajadas de vento e ventos costeiros. 

A previsão indica maior volume de chuva na extremidade Norte do Espírito Santo, com probabilidade de até 70% para acumulados entre 50 e 70 mm e probabilidade inferior a 10% de que as chuvas gerem acumulados entre 70 e 100 mm nessa região. Nas demais localidades do Norte e Noroeste, a probabilidade é de 60% de chuvas entre 30 e 50 mm, não se descartando acumulados entre 50 e 70 mm nesses setores

Na faixa Central, Oeste e parte das regiões Serrana e Metropolitana, a probabilidade é de 60% para chuvas com acumulados entre 10 e 30 mm, e probabilidade inferior a 10% de que as chuvas gerem acumulados entre 30 e 50 mm. Nas demais regiões do Estado, o volume de chuvas não deve passar de 10 mm.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas para o sábado (28) e o domingo (1º) no Estado, iniciando já nas primeiras horas da madrugada.

O primeiro aviso, de cor amarela (mais baixo na escala de risco), abrange 69 municípios, onde pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm diários entre as 00h01 e as 23h59 de sábado (28). O aviso de perigo potencial também indica ventos com velocidade entre 40 e 60 km por hora nestas áreas:

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

Ainda no sábado (28), o Inmet alerta para o perigo de chuvas fortes em 27 municípios do Estado, onde pode chover entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia, com chance de ventos intensos, entre 60 e 100 km por hora.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nestes locais:

  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

Domingo 

O último aviso, de perigo potencial, é válido para o domingo (1º), quando as primeiras águas de março são esperadas em 26 cidades capixabas.

Nesses locais, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, com expectativa de ventos intensos (40-60 km/h) e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

Proteja-se

A orientação do Inmet é para que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há algum risco de queda e descargas elétricas. O Instituto também recomenda que os capixabas não estacionem veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda e que evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

