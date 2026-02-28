Boletim Extraordinário

ES tem 38 pessoas fora de casa: veja onde mais choveu e os alertas vigentes

Segundo o boletim da Defesa Civil deste sábado (28), foram registrados 24 desalojados e 14 desabrigados até o momento no Estado

Luana Luiza Repórter

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:21

Bairro Bebedouro, em Linhares, teve ruas alagadas por causa das chuvas Crédito: Leitor A Gazeta

O Espírito Santo contabiliza 38 pessoas fora de casa em decorrência das fortes chuvas que atingem o Estado. De acordo com boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil estadual na manhã deste sábado (28), 24 pessoas estão desalojadas — quando precisam deixar suas casas e se abrigam com familiares ou amigos — e 14 estão desabrigadas, ou seja, perderam a moradia e não têm para onde ir.

Pessoas afetadas pelas chuvas no Estado:

Marechal Floriano: 3 desalojados



3 desalojados Bom Jesus do Norte: 1 desalojado e 2 desabrigados



1 desalojado e 2 desabrigados Laranja da Terra: 12 desalojados



12 desalojados Pinheiros: 12 desabrigados



12 desabrigados Irupi: 8 desalojados



Municípios onde mais choveu em 24h

Segundo a Defesa Civil, São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado, foi o município com maior volume de chuva nas últimas 24 horas, acumulando 136,19 milímetros. Apesar do alto índice, até o momento não houve registro de desalojados ou desabrigados na cidade.

Confira o ranking das cidades com maior acumulado de chuva em 24 horas (em milímetros):

São Domingos do Norte – 136,19



– 136,19 Iconha – 121,4



– 121,4 Ponto Belo – 106



– 106 Sooretama – 104,4



– 104,4 Pedro Canário – 99,6



– 99,6 Boa Esperança – 96



– 96 Nova Venécia – 84,94



– 84,94 Rio Bananal – 80,6



– 80,6 Água Doce do Norte – 79,4



– 79,4 Rio Novo do Sul – 76,6



– 76,6 Guarapari – 76,4



– 76,4 Governador Lindenberg – 75,15



– 75,15 São Mateus – 72



– 72 Venda Nova do Imigrante – 70,6



– 70,6 Anchieta – 68,8



– 68,8 Linhares – 67,6



– 67,6 Barra de São Francisco – 65,93



– 65,93 Mantenópolis – 61,6



– 61,6 Montanha – 60,4



– 60,4 Marilândia – 60,2



– 60,2 Domingos Martins – 54,94



– 54,94 Alfredo Chaves – 53,8



– 53,8 Santa Teresa – 53,4



– 53,4 Marechal Floriano – 53



– 53 Colatina – 50,99



– 50,99 Aracruz – 50,48 *As demais cidades registraram acumulados inferiores a 50 mm*

Previsão do tempo e alertas vigentes

Para este sábado (28), de acordo com o boletim da Defesa Civil, o Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, granizo, rajadas de vento e ventos costeiros.

A previsão indica maior volume de chuva na extremidade Norte do Espírito Santo, com probabilidade de até 70% para acumulados entre 50 e 70 mm e probabilidade inferior a 10% de que as chuvas gerem acumulados entre 70 e 100 mm nessa região. Nas demais localidades do Norte e Noroeste, a probabilidade é de 60% de chuvas entre 30 e 50 mm, não se descartando acumulados entre 50 e 70 mm nesses setores

Na faixa Central, Oeste e parte das regiões Serrana e Metropolitana, a probabilidade é de 60% para chuvas com acumulados entre 10 e 30 mm, e probabilidade inferior a 10% de que as chuvas gerem acumulados entre 30 e 50 mm. Nas demais regiões do Estado, o volume de chuvas não deve passar de 10 mm.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas para o sábado (28) e o domingo (1º) no Estado, iniciando já nas primeiras horas da madrugada.

O primeiro aviso, de cor amarela (mais baixo na escala de risco), abrange 69 municípios, onde pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm diários entre as 00h01 e as 23h59 de sábado (28). O aviso de perigo potencial também indica ventos com velocidade entre 40 e 60 km por hora nestas áreas:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marechal Floriano

Marilândia

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

Ainda no sábado (28), o Inmet alerta para o perigo de chuvas fortes em 27 municípios do Estado, onde pode chover entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia, com chance de ventos intensos, entre 60 e 100 km por hora.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nestes locais:

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Governador Lindenberg

Jaguaré

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério

Domingo

O último aviso, de perigo potencial, é válido para o domingo (1º), quando as primeiras águas de março são esperadas em 26 cidades capixabas.

Nesses locais, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, com expectativa de ventos intensos (40-60 km/h) e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Governador Lindenberg

Jaguaré

Linhares

Mantenópolis

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério

Proteja-se

A orientação do Inmet é para que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há algum risco de queda e descargas elétricas. O Instituto também recomenda que os capixabas não estacionem veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda e que evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

