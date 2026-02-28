ES tem 38 pessoas fora de casa: veja onde mais choveu e os alertas vigentes

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:21
O Espírito Santo contabiliza 38 pessoas fora de casa em decorrência das fortes chuvas que atingem o Estado. De acordo com boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil estadual na manhã deste sábado (28), 24 pessoas estão desalojadas — quando precisam deixar suas casas e se abrigam com familiares ou amigos — e 14 estão desabrigadas, ou seja, perderam a moradia e não têm para onde ir.
Pessoas afetadas pelas chuvas no Estado:
Segundo a Defesa Civil, São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado, foi o município com maior volume de chuva nas últimas 24 horas, acumulando 136,19 milímetros. Apesar do alto índice, até o momento não houve registro de desalojados ou desabrigados na cidade.
Confira o ranking das cidades com maior acumulado de chuva em 24 horas (em milímetros):
Para este sábado (28), de acordo com o boletim da Defesa Civil, o Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, granizo, rajadas de vento e ventos costeiros.
A previsão indica maior volume de chuva na extremidade Norte do Espírito Santo, com probabilidade de até 70% para acumulados entre 50 e 70 mm e probabilidade inferior a 10% de que as chuvas gerem acumulados entre 70 e 100 mm nessa região. Nas demais localidades do Norte e Noroeste, a probabilidade é de 60% de chuvas entre 30 e 50 mm, não se descartando acumulados entre 50 e 70 mm nesses setores
Na faixa Central, Oeste e parte das regiões Serrana e Metropolitana, a probabilidade é de 60% para chuvas com acumulados entre 10 e 30 mm, e probabilidade inferior a 10% de que as chuvas gerem acumulados entre 30 e 50 mm. Nas demais regiões do Estado, o volume de chuvas não deve passar de 10 mm.
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas para o sábado (28) e o domingo (1º) no Estado, iniciando já nas primeiras horas da madrugada.
O primeiro aviso, de cor amarela (mais baixo na escala de risco), abrange 69 municípios, onde pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm diários entre as 00h01 e as 23h59 de sábado (28). O aviso de perigo potencial também indica ventos com velocidade entre 40 e 60 km por hora nestas áreas:
Ainda no sábado (28), o Inmet alerta para o perigo de chuvas fortes em 27 municípios do Estado, onde pode chover entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia, com chance de ventos intensos, entre 60 e 100 km por hora.
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nestes locais:
O último aviso, de perigo potencial, é válido para o domingo (1º), quando as primeiras águas de março são esperadas em 26 cidades capixabas.
Nesses locais, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, com expectativa de ventos intensos (40-60 km/h) e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
A orientação do Inmet é para que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há algum risco de queda e descargas elétricas. O Instituto também recomenda que os capixabas não estacionem veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda e que evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
