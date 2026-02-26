Chuvas de 80mm em 40 minutos alagam ruas em Mimoso do Sul

Chuvas fortes alagaram diversas ruas da cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (26). Segundo o prefeito Peter Costa, choveu cerca de 80mm em apenas 40 minutos. No bairro Vila da Penha, moradores registraram o volume e intensidade da 'cachoeira' que se formou (veja vídeo acima). No entanto, a água escoou rapidamente e equipes da prefeitura já realizam a limpeza das vias, que ficaram repletas de lama.