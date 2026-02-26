Chuvas de 80mm em 40 minutos alagam ruas em Mimoso do Sul
Publicado em 26/02/2026 às 15h05
Chuvas fortes alagaram diversas ruas da cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (26). Segundo o prefeito Peter Costa, choveu cerca de 80mm em apenas 40 minutos. No bairro Vila da Penha, moradores registraram o volume e intensidade da 'cachoeira' que se formou (veja vídeo acima). No entanto, a água escoou rapidamente e equipes da prefeitura já realizam a limpeza das vias, que ficaram repletas de lama.
A Defesa Civil Municipal disse que está em campo e mais informações serão passadas após as ações.