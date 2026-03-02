Resgatado pelo Notaer

Empresário salvou amigos antes de cair de jet ski e ficar à deriva em Regência

André Ferri estava com outros 11 amigos quando percebeu que o mar estava agitado demais e precisou salvar dois homens que caíram dos veículos náuticos

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:11

Empresário de 46 ficou à deriva durante passeio de moto aquática no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Notaer

O homem resgatado pelo pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) a 3 km da costa após cair de um jet ski no mar de Regência, Linhares, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (28), foi identificado como o empresário André Ferri, de 46 anos. Ele contou ao repórter Fabrício Silva, de A Gazeta, que antes de ficar à deriva por três horas, salvou um grupo de amigos que se acidentaram no passeio.

Segundo o empresário, ele estava com outros 11 amigos fazendo um trajeto com o qual estavam acostumados, saindo do Rio Doce. No entanto, ao chegarem ao mar, eles perceberam que as ondas estavam mais agitadas do que o normal. André contou que, ao perceber o perigo, decidiu retornar para a casa, mas antes que pudesse voltar, dois amigos dele caíram na água. Um dos homens começou a se afogar, mesmo utilizando colete salva-vidas, e a moto aquática foi levada pelo mar.

O empresário ficou aproximadamente 10 minutos tentando resgatar o amigo que não tinha forças para driblar as ondas e subir no veículo náutico. Depois de uma tentativa frustrada, em que o homem subiu na moto aquática, mas caiu novamente, André conseguiu segurá-lo pelo colete.

Em seguida, a situação se repetiu com o segundo amigo, que também estava se afogando e gritando por socorro. O homem tentou se segurar em uma corda, mas ela arrebentou. Neste momento, outro amigo de André que estava andando de moto aquática se aproximou para ajudar.

Diante da dificuldade de resgate, André decidiu entregar a direção do próprio veículo náutico ao amigo que havia resgatado, para que ele fosse embora em segurança. Depois, pulou na água para socorrer o homem que seguia se afogando. Com o segundo amigo também em segurança, já no terceiro veículo, o empresário disse para eles irem embora e depois retornarem para resgatá-lo.

André acabou ficando sozinho e perdendo a referência dos amigos. Ele ficou à deriva, agarrado às partes de uma moto aquática que estava afundando. Segundo ele acreditava, o veículo iria ajudar na sua localização. Depois de aproximadamente três horas, ele foi encontrado e resgatado pelo Notaer, que o levou para um campo de futebol em Regência, onde os amigos o esperavam.

A equipe de resgate afirmou que, após alguns minutos, percebeu que a vítima estava com sintomas iniciais de hipotermia. Acionaram, então, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). André foi levado de helicóptero ao aeroporto de Linhares e, em seguida, encaminhado para um hospital da cidade com quadro de hipotermia e desidratação. Ficou internado por algumas horas e depois recebeu alta.

Empresário foi resgatado após três horas à deriva em alto-mar em Linhares Crédito: Notaer / André Ferri

