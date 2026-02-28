Homem é resgatado após cair de jet ski e ficar à deriva no mar em Regência

Um homem foi resgatado na tarde deste sábado (28) após ficar à deriva no mar, em Vila de Regência, distrito de Linhares. Ele estava em um passeio de jet ski com amigos quando a moto aquática virou.

O Corpo de Bombeiros acionou o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que iniciou as buscas na região da Foz do Rio Doce. Com auxílio de um equipamento com câmera térmica, a equipe conseguiu localizar a vítima a cerca de 3 quilômetros da costa.

O mar estava agitado, com ondas altas e ventos fortes, o que dificultou o resgate. Os tripulantes utilizaram um equipamento específico para salvamentos aquáticos e conseguiram retirar o homem da água. Ele foi levado até o campo de futebol de Regência, onde os amigos aguardavam.

Apesar de já estar agasalhado, o homem apresentava sinais iniciais de hipotermia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a vítima foi transportada de helicóptero até o aeroporto de Linhares, onde recebeu atendimento médico.