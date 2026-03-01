Cena inusitada: cachorro interdita trânsito na Terceira Ponte

Um cachorro de pequeno porte provocou uma cena inusitada ao acessar a Terceira Ponte e acabar interferindo no fluxo de veículos no sentido Vila Velha - Vitória por volta do meio-dia deste domingo (1º). A presença do animal chamou a atenção de motoristas que trafegavam pelo local.

De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), o animal foi contido e retirado da via com o apoio do Batalhão de Trânsito. A ocorrência foi controlada sem maiores consequências e não houve registro de acidentes.