Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Petrobras retoma produção de petróleo no Espírito Santo

Por problemas na tubulação de gás da unidade, que é a mais nova em operação no Estado, a produção estava parada desde meados de dezembro

Vitória
Publicado em 02/03/2026 às 03h00
Navio Maria Quitéria da Petrobras chega ao Espírito Santo
Navio Maria Quitéria da Petrobras chega ao Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Yinson

A Petrobras retomou, há duas semanas, a produção de petróleo no navio plataforma Maria Quitéria, no Parque das Baleias, litoral Sul do Espírito Santo. Por problemas na tubulação de gás da unidade, que é a mais nova em operação no Estado, a produção estava parada desde meados de dezembro. Em princípio, os reparos levariam 70 dias e a extração de petróleo ficaria comprometida até o final de fevereiro, mas os trabalhos terminaram antes do previsto e a produção de óleo foi retomada.

O governo do Estado havia calculado um prejuízo - apenas com a queda de royalties e participação especial, sem contar o impacto na cadeia produtiva - de R$ 180 milhões com a paralisação de 70 dias. Maria Quitéria tem capacidade para movimentar 100 mil barris de óleo por dia. Muito embora a produção tenha voltado antes, houve um impacto relevante. Trata-se do segundo ano consecutivo que a produção capixaba tropeça no primeiro trimestre. Por motivos diferentes, o mesmo aconteceu em 2025.

Veja também

Superávit e déficit: o fechamento das contas do governo do ES em 2025
Chegada de multinacional ao ES deve abrir nova rota para o agro brasileiro
Anúncio da GWM no ES dá 'empurrão' em projeto bilionário da ArcelorMittal

A Gazeta integra o

Saiba mais
Espírito Santo Petrobras Petróleo ES Sul

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.