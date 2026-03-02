Petrobras retoma produção de petróleo no Espírito Santo

A Petrobras retomou, há duas semanas, a produção de petróleo no navio plataforma Maria Quitéria, no Parque das Baleias, litoral Sul do Espírito Santo. Por problemas na tubulação de gás da unidade, que é a mais nova em operação no Estado, a produção estava parada desde meados de dezembro. Em princípio, os reparos levariam 70 dias e a extração de petróleo ficaria comprometida até o final de fevereiro, mas os trabalhos terminaram antes do previsto e a produção de óleo foi retomada.