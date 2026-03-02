Petrobras retoma produção de petróleo no Espírito Santo

A Petrobras retomou, há duas semanas, a produção de petróleo no navio plataforma Maria Quitéria, no Parque das Baleias, litoral Sul do Espírito Santo. Por problemas na tubulação de gás da unidade, que é a mais nova em operação no Estado, a produção estava parada desde meados de dezembro. Em princípio, os reparos levariam 70 dias e a extração de petróleo ficaria comprometida até o final de fevereiro, mas os trabalhos terminaram antes do previsto e a produção de óleo foi retomada.
O governo do Estado havia calculado um prejuízo - apenas com a queda de royalties e participação especial, sem contar o impacto na cadeia produtiva - de R$ 180 milhões com a paralisação de 70 dias. Maria Quitéria tem capacidade para movimentar 100 mil barris de óleo por dia. Muito embora a produção tenha voltado antes, houve um impacto relevante. Trata-se do segundo ano consecutivo que a produção capixaba tropeça no primeiro trimestre. Por motivos diferentes, o mesmo aconteceu em 2025.
