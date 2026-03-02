Curva da Jurema encolhe: a erosão que avança sobre um dos cartões-postais de Vitória

A erosão voltou a acender um alerta importante na praia da Curva da Jurema, em Vitória. Há cerca de cinco anos, foi executado um projeto de recuperação com aterro hidráulico que ampliou a faixa de areia em aproximadamente 40 metros, uma intervenção estratégica para conter o avanço do mar, proteger a orla e garantir o uso público seguro da praia.

Hoje, no entanto, o cenário já é outro. Em alguns trechos, restam cerca de 15 metros de faixa de areia. Ou seja, mais da metade do ganho obtido com o projeto foi perdida ao longo do tempo. O que era uma medida de adaptação costeira passa agora a exigir avaliação técnica urgente e monitoramento constante.

A dinâmica costeira é complexa. Ondas, correntes marinhas, regime de ventos, marés, eventos extremos e até interferências humanas alteram o equilíbrio sedimentar. Em períodos de ressaca e mudanças no padrão das correntes, a areia pode ser redistribuída para áreas mais profundas ou para outros pontos da costa. Em um contexto de mudanças climáticas, com tendência de elevação do nível do mar e maior frequência de eventos intensos, esse processo tende a se intensificar.

Praia da Curva da Jurema, em Vitória, lotada em domingo de sol e temperaturas altas. Crédito: Fernando Madeira

A Curva da Jurema não é apenas um espaço de lazer, é um patrimônio urbano, turístico e ambiental de Vitória. A redução da faixa de areia impacta diretamente o uso pela população, a segurança da infraestrutura costeira e a economia ligada ao turismo e aos serviços da região.

A pergunta que se impõe é: o modelo adotado foi suficiente para a realidade climática atual? Projetos de engorda de praia exigem manutenção periódica e, principalmente, um plano contínuo de monitoramento morfodinâmico. Recuperar é importante. Manter e acompanhar é essencial.

A erosão costeira não é um problema isolado, é um sintoma de uma nova realidade climática que exige planejamento permanente, ciência aplicada e políticas públicas de longo prazo. A Curva da Jurema nos mostra que a natureza está em constante movimento. E que a gestão costeira precisa acompanhar esse ritmo.

Coastal Processes with Engineering Applications – Robert G. Dean & Robert A. Dalrymple - Referência técnica sobre dinâmica costeira e projetos de engorda de praias.

Beach Nourishment: Theory and Practice – Charles Latham - Aborda fundamentos e desafios das intervenções de recuperação de praias.

The Uninhabitable Earth – David Wallace-Wells - Contextualiza os impactos das mudanças climáticas, incluindo a vulnerabilidade costeira.



