Tartaruga marinha aparece morta na Curva da Jurema

Animal, que apresentava vestígios de rede de pesca, foi encontrado boiando no mar e recolhido por banhista; caso mobilizou salva-vidas da prefeitura

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 18:35

Uma tartaruga marinha morta foi recolhida na tarde deste domingo (11) na Praia da Curva da Jurema, em Vitória, após ser encontrada boiando próximo a um grupo de banhistas. Havia vestígios de rede de pesca envolvidos no corpo do animal. Segundo relatos, a tartaruga chegou a ser manuseada por pessoas que acreditavam que ainda estivesse viva.

O banhista Guilherme Nascimento,  de 25 anos, que estava no local, contou à reportagem de A Gazeta que percebeu a movimentação ao entrar no mar e se deparou com a tartaruga cercada por pessoas. “Tinha muita gente em volta, girando ela, colocando dentro da água, achando que estava viva."

Ainda segundo Guilherme, uma mulher chegou a retirar a tartaruga do local para mostrar a familiares e, depois, devolveu o animal ao mar. Diante da situação, ele decidiu intervir. “Eu falei que o melhor era deixar com o pessoal dos bombeiros, os salva-vidas. Peguei a tartaruga e levei até a barraca deles”, disse.

O banhista afirmou que um dos salva-vidas se aproximou com uma pá para auxiliar no recolhimento, mas que ele mesmo conseguiu levar o animal até o ponto de apoio. No local, os profissionais informaram que acionariam o Projeto Tamar, responsável pelo recolhimento e destinação adequada de tartarugas marinhas.

Guilherme pontuou que a tartaruga aparentava estar presa a uma rede de pesca, o que pode ter contribuído para a morte do animal, embora a causa ainda não tenha sido oficialmente confirmada.

Prefeitura de Vitória foi procurada e, em nota, disse que a Secretaria Municipal de Meio ambiente (Semmam) não foi acionada, mas que a equipe salvamar informou que uma equipe do Projeto Tamar resgatou a tartaruga morta. 

