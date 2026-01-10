Baía de Vitória terá canoas havaianas em apoio aos palestinos

Para sensibilizar a população para o massacre que está ocorrendo na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, o Comitê Capixabas pela Palestina promove neste domingo (11) uma canoagem em protesto, na Baía de Vitória
. Uma flotilha de canoas havaianas sairá da Curva da Jurema, em frente à guarderia náutica, às 7h, levando faixas e irá até o Iate Clube, área muito frequentada por turistas e moradores locais.
Durante o percurso, com duração prevista de uma hora e meia, segundo um dos coordenadores, Luiz Polese, haverá manifestações em defesa de uma Palestina livre do massacre promovido pelo governo de Israel
, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com o apoio dos Estados Unidos, que desde outubro de 2023 já assassinou centenas de milhares de residentes na Faixa de Gaza.
Nesta quinta-feira (8), pelo menos 14 pessoas foram mortas, incluindo cinco crianças, somando-se aos 425 assassinados em ataques israelenses desde que o cessar-fogo de outubro entrou em vigor, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.
O comitê Capixabas pela Palestina foi criado em Vitória na noite de 21 Julho de 2025, em ato no Centro Cultural Triplex Vermelho, reunindo professores, intelectuais e militantes de esquerda, com o objetivo de juntar-se aos movimentos em nível mundial cujo objetivo é lutar para acabar com “o genocídio contra os palestinos e palestinas de Gaza”.