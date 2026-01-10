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Leonel Ximenes

Baía de Vitória terá canoas havaianas em apoio aos palestinos

Militantes vão protestar contra a ação militar de Israel que já deixou milhares de mortos na Faixa de Gaza

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 03:11

Públicado em 

10 jan 2026 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Canoa havaiana em Vila Velha
Praticantes da canoa havaiana a Baía de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Para sensibilizar a população para o massacre que está ocorrendo na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, o Comitê Capixabas pela Palestina promove neste domingo (11) uma canoagem em protesto, na Baía de Vitória. Uma flotilha de canoas havaianas sairá da Curva da Jurema, em frente à guarderia náutica, às 7h, levando faixas e irá até o Iate Clube, área muito frequentada por turistas e moradores locais.
Durante o percurso, com duração prevista de uma hora e meia, segundo um dos coordenadores, Luiz Polese, haverá manifestações em defesa de uma Palestina livre do massacre promovido pelo governo de Israel, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com o apoio dos Estados Unidos, que desde outubro de 2023 já assassinou centenas de milhares de residentes na Faixa de Gaza.

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Nesta quinta-feira (8), pelo menos 14 pessoas foram mortas, incluindo cinco crianças, somando-se aos 425 assassinados em ataques israelenses desde que o cessar-fogo de outubro entrou em vigor, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.
O comitê Capixabas pela Palestina foi criado em Vitória na noite de 21 Julho de 2025, em ato no Centro Cultural Triplex Vermelho, reunindo professores, intelectuais e militantes de esquerda, com o objetivo de juntar-se aos movimentos em nível mundial cujo objetivo é lutar para acabar com “o genocídio contra os palestinos e palestinas de Gaza”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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