Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Sai bondinho, entra teleférico: projeto de R$ 40 milhões muda no ES

Empreendimento turístico está em fase final de estudo de viabilidade e pode começar a ser construído em 2026

Vitória
Publicado em 22/12/2025 às 03h11
Projeto da estação do teleférico ao lado do Cruzeiro de Alto Liberdade
Projeto da estação do teleférico ao lado do Cruzeiro de Alto Liberdade. Crédito: Divulgação

O projeto de construção de um bondinho elétrico de acesso ao Cruzeiro de Alto Liberdade, o principal marco turístico da cidade de Marilândia, sofreu uma modificação importante. Por causa da inclinação de acesso ao morro, a ideia agora é construir no local um moderno teleférico.

“O governo do Estado, que é nosso parceiro, pediu um estudo de viabilidade econômica do projeto do teleférico. Estamos fazendo neste momento esse estudo, que está muito bem encaminhado”, explica o prefeito Gutim Astori (PSB).

Veja também

Prefeito quer bondinho turístico de R$ 20 milhões no ES

O novo projeto, no valor previsto de R$ 40 milhões - o anterior estava estimado em R$ 20 milhões -, contempla a implantação de um sistema completo de teleférico, incluindo o sistema mecânico e as torres de sustentação, bem como a construção das estações de embarque e desembarque na base e no topo, com áreas técnicas, operacionais e de atendimento ao público.

Projeção de como será o módulo do teleférico
Projeção de como será o módulo do teleférico. Crédito: Divulgação

O teleférico, segundo a prefeitura, será o mais elevado da América Latina, alcançando aproximadamente 800 metros de altitude. Também estão previstas infraestruturas complementares, como estacionamento, restaurante, deck panorâmico, Skyglass e, no topo, espaços de apoio aos visitantes, áreas de contemplação, alimentação e uma capela destinada a atividades religiosas e ao ar livre.

Veja também

Prefeito no ES decreta ponto facultativo por causa do jogo do Flamengo

Estima-se a geração de aproximadamente 120 empregos na fase de implantação e 80 na fase de operação, além de postos de trabalho indiretos nas áreas de construção, alimentação, transporte, manutenção, bilheteria, restaurantes e serviços de apoio.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos para a construção do complexo turístico podem vir da indenização paga pela Samarco pelos danos ambientais provocados pela empresa no Rio Doce. As negociações estão sendo encaminhadas pela prefeitura, que vai apresentar o projeto, que está na fase final, a Guerino Balestrassi, secretário de Estado de Recuperação do Rio Doce, com a finalidade de viabilizar a captação de recursos necessários à sua execução.

“Estamos trabalhando para começar as obras no ano que vem, mas, por causa do porte, ainda não há data de conclusão”, ressalta Gutim Astori. “A ideia é que o projeto seja viabilizado mediante uma Parceria Público-Privada (PPP)”, acrescenta.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Após 60 anos, restaurante nas montanhas do ES fecha as portas
Empresa capixaba reforça a frota e compra 70 ônibus novos
Após 52 anos, tradicional posto de combustível fecha em Vila Velha
Cachaça capixaba ganha medalha de ouro em competição internacional

A Gazeta integra o

Saiba mais
Rio Doce Samarco Turismo no ES Marilândia Governo do ES América Latina Lama no rio Doce Lama da Samarco

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.