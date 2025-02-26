Prefeito quer bondinho turístico de R$ 20 milhões no ES

Está em fase final o projeto de construção de um bondinho de acesso ao Cruzeiro de Alto Liberdade, a principal atração turística de Marilândia
, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o prefeito Gutim Astori (PSB), o custo total do projeto, que contempla outros equipamentos no topo do monumento natural, está estimado em pelo menos R$ 20 milhões.
O projeto prevê a instalação de dois bondinhos elétricos com ar-condicionado, com capacidade de transportar 12 pessoas cada um - um subindo e o outro descendo, simultaneamente. O percurso terá 1,2 mil metros em uma altura de 800 metros.
Atualmente o cruzeiro é acessível para quem está disposto a superar 2.166 degraus, dentro de uma trilha da Mata Atlântica. “Vai ser o maior bondinho inclinado da América Latina. É um sonho antigo do povo de Marilândia”, afirma o prefeito.
Além do veículo, será erguido um monumento que resgatará a histórica subida do Padre José de Souza Brasil, sendo carregado pelos moradores da comunidade de Alto Liberdade em uma cadeira adaptada, projetada e construída por eles.
O projeto contará também com um skyglass (plataforma de vidro), balanço infinito, capela, restaurante, cafeteria, banheiros, estrutura para receber deficientes físicos e idosos, estacionamento para 300 veículos e uma local para recepcionar turistas e fiéis.
E o recurso para uma obra tão ousada? O prefeito avisa que vai procurar o governo do Estado
para pedir ajuda financeira: “ O município já está realizando os trâmites necessários para captar recursos”, avisa.
Enquanto o dinheiro não chega, é só comemoração: “Moradores e visitantes poderão desfrutar de uma experiência incrível, contemplando a beleza de nossa cidade de um jeito único. É mais um passo para o fortalecimento do turismo e o desenvolvimento de Marilândia”, afirma Gutim Astori, de 35 anos, que exerce seu segundo mandato consecutivo.