Prefeito quer bondinho turístico de R$ 20 milhões no ES

Projeto do bondinho de acesso ao Cruzeiro de Marilândia Crédito: Divulgação

Está em fase final o projeto de construção de um bondinho de acesso ao Cruzeiro de Alto Liberdade, a principal atração turística de Marilândia , no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o prefeito Gutim Astori (PSB), o custo total do projeto, que contempla outros equipamentos no topo do monumento natural, está estimado em pelo menos R$ 20 milhões.

O projeto prevê a instalação de dois bondinhos elétricos com ar-condicionado, com capacidade de transportar 12 pessoas cada um - um subindo e o outro descendo, simultaneamente. O percurso terá 1,2 mil metros em uma altura de 800 metros.

Atualmente o cruzeiro é acessível para quem está disposto a superar 2.166 degraus, dentro de uma trilha da Mata Atlântica. “Vai ser o maior bondinho inclinado da América Latina. É um sonho antigo do povo de Marilândia”, afirma o prefeito.

Projeto do complexo turístico do Cruzeiro de Alto Liberdade, em Marilândia Crédito: PMM/Divulgação

Além do veículo, será erguido um monumento que resgatará a histórica subida do Padre José de Souza Brasil, sendo carregado pelos moradores da comunidade de Alto Liberdade em uma cadeira adaptada, projetada e construída por eles.

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OUTRAS ATRAÇÕES

O projeto contará também com um skyglass (plataforma de vidro), balanço infinito, capela, restaurante, cafeteria, banheiros, estrutura para receber deficientes físicos e idosos, estacionamento para 300 veículos e uma local para recepcionar turistas e fiéis.

Atualmente o acesso ao cruzeiro é feito por uma escadaria com 2.166 degraus Crédito: PMM/Divulgação

E o recurso para uma obra tão ousada? O prefeito avisa que vai procurar o governo do Estado para pedir ajuda financeira: “ O município já está realizando os trâmites necessários para captar recursos”, avisa.

Gutim Astori: “Vai ser o maior bondinho inclinado da América Latina. É um sonho antigo do povo de Marilândia” Crédito: PMM/Divulgação