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Leonel Ximenes

Prefeito quer bondinho turístico de R$ 20 milhões no ES

Projeto prevê também um skyglass (plataforma de vidro), balanço infinito, capela e restaurante, entre outros equipamentos

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

26 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeto do bondinho de acesso ao Cruzeiro de Marilândia
Projeto do bondinho de acesso ao Cruzeiro de Marilândia Crédito: Divulgação
Está em fase final o projeto de construção de um bondinho de acesso ao Cruzeiro de Alto Liberdade, a principal atração turística de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o prefeito Gutim Astori (PSB), o custo total do projeto, que contempla outros equipamentos no topo do monumento natural, está estimado em pelo menos R$ 20 milhões.
O projeto prevê a instalação de dois bondinhos elétricos com ar-condicionado, com capacidade de transportar 12 pessoas cada um - um subindo e o outro descendo, simultaneamente. O percurso terá 1,2 mil metros em uma altura de 800 metros.
Atualmente o cruzeiro é acessível para quem está disposto a superar 2.166 degraus, dentro de uma trilha da Mata Atlântica. “Vai ser o maior bondinho inclinado da América Latina. É um sonho antigo do povo de Marilândia”, afirma o prefeito.
Projeto do complexo turístico do Cruzeiro de Alto Liberdade, em Marilândia
Projeto do complexo turístico do Cruzeiro de Alto Liberdade, em Marilândia Crédito: PMM/Divulgação
Além do veículo, será erguido um monumento que resgatará a histórica subida do Padre José de Souza Brasil, sendo carregado pelos moradores da comunidade de Alto Liberdade em uma cadeira adaptada, projetada e construída por eles.
Prefeito quer bondinho turístico de R$ 20 milhões no ES

OUTRAS ATRAÇÕES

O projeto contará também com um skyglass (plataforma de vidro), balanço infinito, capela, restaurante, cafeteria, banheiros, estrutura para receber deficientes físicos e idosos, estacionamento para 300 veículos e uma local para recepcionar turistas e fiéis.
Atualmente o acesso ao cruzeiro é feito por uma escadaria com 2.166 degraus
Atualmente o acesso ao cruzeiro é feito por uma escadaria com 2.166 degraus Crédito: PMM/Divulgação
E o recurso para uma obra tão ousada? O prefeito avisa que vai procurar o governo do Estado para pedir ajuda financeira: “ O município já está realizando os trâmites necessários para captar recursos”, avisa.
Gutim Astori: “Vai ser o maior bondinho inclinado da América Latina. É um sonho antigo do povo de Marilândia”
Gutim Astori: “Vai ser o maior bondinho inclinado da América Latina. É um sonho antigo do povo de Marilândia” Crédito: PMM/Divulgação
Enquanto o dinheiro não chega, é só comemoração: “Moradores e visitantes poderão desfrutar de uma experiência incrível, contemplando a beleza de nossa cidade de um jeito único. É mais um passo para o fortalecimento do turismo e o desenvolvimento de Marilândia”, afirma Gutim Astori, de 35 anos, que exerce seu segundo mandato consecutivo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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