Prefeito “reclamão” critica a PM e a fiscalização do IPVA no ES

IPVA: fiscalização da PM é alvo da ira do prefeito Enivaldo dos Anjos Crédito: Shutterstock

Enivaldo dos Anjos (PSB) está bravo e reclamando (novamente). O prefeito de Barra de São Francisco , também chamado de “Coroné Enivaldo”, prometeu se queixar com o governador Renato Casagrande (PSB) e entrar na Justiça para obter uma liminar contra operações da Polícia Militar no interior do município. Segundo o gestor, as ações policiais estão sendo feitas para “apreender principalmente motos e veículos de trabalhadores”.

De acordo com o prefeito, a ação do governo do Estado (seu aliado) está promovendo a apreensão de veículos com IPVA atrasado, o que ele já combatia quando era deputado estadual.

“É completamente ilegal apreender veículos por atraso em IPVA. O governo tem que encontrar outras formas de receber o imposto, nunca apreender o bem, pois isso só atinge a camada mais pobre da sociedade”, discursou o prefeito, que está em seu segundo mandato consecutivo na prefeitura.

Enivaldo dos Anjos quando era deputado estadual: " “Eu já combati a máfia do guincho quando estava na Assembleia" Crédito: Tati Beling/Assembleia

Irritado, Enivaldo levantou suspeição sobre as verdadeiras motivações para as operações que estão sendo feitas pela PM em distritos. “Eu já combati a máfia do guincho quando estava na Assembleia e agora a gente sabe que é o pessoal do depósito de carros de Águia Branca que fica insuflando a polícia para fazer essas ações”, acusou.

O socialista (sim, Enivaldo é socialista de PSB) acentuou que não permitiu que o depósito de veículos recolhidos fosse instalado em Barra de São Francisco. “Eu falei com eles que não dava alvará e que, se instalassem aqui, eu iria derrubar com trator. A gente sabe como funciona isso e não pode continuar acontecendo no Espírito Santo”, esbravejou.

Enivaldo dos Anjos alega que não se opõe a operações que têm como objetivo identificar e deter quem comete crime: “Mas quem deve imposto não pode ser tratado como criminoso, e eles estão apreendendo veículos com impostos atrasados só para gerar renda para o depósito de Águia Branca”, acrescentou.

Por fim, o prefeito sugeriu que futuramente vai tentar se eleger para um cargo federal, sem no entanto especificar qual e quando: "Vou voltar ao Legislativo para defender o homem do campo dessa máfia. E vou fazer isso a partir de Brasília".