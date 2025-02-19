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Leonel Ximenes

Prefeito “reclamão” critica a PM e a fiscalização do IPVA no ES

"O governo tem que encontrar outras formas de receber o imposto, nunca apreender o bem, pois isso só atinge a camada mais pobre da sociedade", discursou o gestor que é aliado do governador Casagrande

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

19 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

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IPVA: fiscalização da PM é alvo da ira do prefeito Enivaldo dos Anjos Crédito: Shutterstock
Enivaldo dos Anjos (PSB) está bravo e reclamando (novamente). O prefeito de Barra de São Francisco, também chamado de “Coroné Enivaldo”, prometeu se queixar com o governador Renato Casagrande (PSB) e entrar na Justiça para obter uma liminar contra operações da Polícia Militar no interior do município. Segundo o gestor, as ações policiais estão sendo feitas para “apreender principalmente motos e veículos de trabalhadores”.
De acordo com o prefeito, a ação do governo do Estado (seu aliado) está promovendo a apreensão de veículos com IPVA atrasado, o que ele já combatia quando era deputado estadual.
“É completamente ilegal apreender veículos por atraso em IPVA. O governo tem que encontrar outras formas de receber o imposto, nunca apreender o bem, pois isso só atinge a camada mais pobre da sociedade”, discursou o prefeito, que está em seu segundo mandato consecutivo na prefeitura.
Enivaldo dos Anjos em sessão na Assembleia nesta segunda-feira (02)
Enivaldo dos Anjos quando era deputado estadual: " “Eu já combati a máfia do guincho quando estava na Assembleia" Crédito: Tati Beling/Assembleia
Irritado, Enivaldo levantou suspeição sobre as verdadeiras motivações para as operações que estão sendo feitas pela PM em distritos. “Eu já combati a máfia do guincho quando estava na Assembleia e agora a gente sabe que é o pessoal do depósito de carros de Águia Branca que fica insuflando a polícia para fazer essas ações”, acusou.
O socialista (sim, Enivaldo é socialista de PSB) acentuou que não permitiu que o depósito de veículos recolhidos fosse instalado em Barra de São Francisco. “Eu falei com eles que não dava alvará e que, se instalassem aqui, eu iria derrubar com trator. A gente sabe como funciona isso e não pode continuar acontecendo no Espírito Santo”, esbravejou.
Enivaldo dos Anjos alega que não se opõe a operações que têm como objetivo identificar e deter quem comete crime: “Mas quem deve imposto não pode ser tratado como criminoso, e eles estão apreendendo veículos com impostos atrasados só para gerar renda para o depósito de Águia Branca”, acrescentou.
Por fim, o prefeito sugeriu que futuramente vai tentar se eleger para um cargo federal, sem no entanto especificar qual e quando: "Vou voltar ao Legislativo para defender o homem do campo dessa máfia. E vou fazer isso a partir de Brasília".
Isso se o eleitor não tiver muitas reclamações do futuro candidato também. Aguardemos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Renato Casagrande Barra de São Francisco Enivaldo dos Anjos Imposto Governo do ES IPVA Polícia Militar
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