Prefeito “reclamão” critica a PM e a fiscalização do IPVA no ES

Enivaldo dos Anjos (PSB) está bravo e reclamando (novamente). O prefeito de Barra de São Francisco
, também chamado de “Coroné Enivaldo”, prometeu se queixar com o governador Renato Casagrande (PSB) e entrar na Justiça para obter uma liminar contra operações da Polícia Militar
no interior do município. Segundo o gestor, as ações policiais estão sendo feitas para “apreender principalmente motos e veículos de trabalhadores”.
De acordo com o prefeito, a ação do governo do Estado
(seu aliado) está promovendo a apreensão de veículos com IPVA atrasado, o que ele já combatia quando era deputado estadual.
“É completamente ilegal apreender veículos por atraso em IPVA. O governo tem que encontrar outras formas de receber o imposto, nunca apreender o bem, pois isso só atinge a camada mais pobre da sociedade”, discursou o prefeito, que está em seu segundo mandato consecutivo na prefeitura.
Irritado, Enivaldo
levantou suspeição sobre as verdadeiras motivações para as operações que estão sendo feitas pela PM em distritos. “Eu já combati a máfia do guincho quando estava na Assembleia e agora a gente sabe que é o pessoal do depósito de carros de Águia Branca que fica insuflando a polícia para fazer essas ações”, acusou.
O socialista (sim, Enivaldo é socialista de PSB) acentuou que não permitiu que o depósito de veículos recolhidos fosse instalado em Barra de São Francisco. “Eu falei com eles que não dava alvará e que, se instalassem aqui, eu iria derrubar com trator. A gente sabe como funciona isso e não pode continuar acontecendo no Espírito Santo”, esbravejou.
Enivaldo dos Anjos alega que não se opõe a operações que têm como objetivo identificar e deter quem comete crime: “Mas quem deve imposto não pode ser tratado como criminoso, e eles estão apreendendo veículos com impostos atrasados só para gerar renda para o depósito de Águia Branca”, acrescentou.
Por fim, o prefeito sugeriu que futuramente vai tentar se eleger para um cargo federal, sem no entanto especificar qual e quando: "Vou voltar ao Legislativo para defender o homem do campo dessa máfia. E vou fazer isso a partir de Brasília".
Isso se o eleitor não tiver muitas reclamações do futuro candidato também. Aguardemos.