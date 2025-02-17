Rodovia velha, perigosa, com 526 feridos e palco de supermotos no ES

Marçal se diz assustado com casos que vêm sendo compartilhados nas redes sociais, de rachas na rodovia. “As pessoas compartilham isso como se não fosse haver nenhum tipo de punição. Colocam suas vidas em risco, bem como a dos demais. A PRF faz um trabalho brilhante, mas não pode estar em todos os lugares. Por isso é importante sempre denunciar quando se deparar com situações do tipo. A tecnologia é fundamental para coibir que mais agressões como essas aconteçam no nosso trânsito. É uma guerra diária”, lamentou.