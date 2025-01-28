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Leonel Ximenes

DNIT-ES recua e vai reabrir o trevo da discórdia na BR 262

Conforme a coluna mostrou, a obra, polêmica, causou muita insatisfação entre moradores, empresários e caminhoneiros

Públicado em 

28 jan 2025 às 20:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No trevo, o acesso para o lado esquerdo da BR 262, sentido Venda Nova, foi bloqueado pelo Dnit
No trevo, o acesso para o lado esquerdo da BR 262, sentido Venda Nova, foi bloqueado pelo DNIT Crédito: Reprodução de vídeo
Acabou a discórdia. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES) prometeu reabrir o acesso, em todas as direções, dos veículos que passam pelo trevo localizado em frente ao Posto do Café, na BR 262, em Marechal Floriano. Dessa forma, os motoristas procedentes da rodovia estadual ES 146 poderão entrar à esquerda novamente na rodovia federal com destino a Venda Nova do Imigrante/Minas Gerais.
O desbloqueio, entretanto, não será imediato. Nesta quarta-feira de manhã (29), técnicos do DNIT-ES vão ao local para fazer uma nova sinalização. Nesse trecho, provisoriamente, serão instalados redutores de velocidade até que uma solução definitiva seja encontrada.
“Quando implementamos as modificações, acordamos de fazer um período de testes para observar o comportamento. Avaliamos a necessidade de um ajuste naquilo que foi proposto inicialmente”, explica Romeu Scheibe Neto, superintendente do órgão federal no Espírito Santo.

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Segundo ele, o restabelecimento do acesso à esquerda da 262 virá depois de ajustes técnicos no trevo: “Amanhã (29) vamos a campo definir a sinalização necessária e o local dos redutores de velocidade. Antes de liberar o movimento bloqueado, preciso implementar uma sinalização de obras”.
Scheibe Neto afirmou também que todos os movimentos da rodovia naquele trecho serão restabelecidos, mas com segurança reforçada. “Serão necessários redutores de velocidade, considerando que todos os movimentos serão viabilizados, mas para evitar o risco de novos acidentes teremos de reduzir a velocidade naquele local.”

A OBRA DA DISCÓRDIA

Conforme a coluna mostrou, as modificações no trecho em frente ao Posto do Café, feitas pelo DNIT no final do ano passado, causaram muita polêmica.
Moradores, empresários e caminhoneiros ficaram revoltados porque, com o fechamento de acesso ao lado esquerdo da 262, os veículos tinham de prosseguir até o trevo de Paraju, a 2,4 quilômetros adiante, e depois fazer o mesmo percurso de volta com destino a Venda Nova e MG, num total de quase cinco quilômetros a mais.

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O movimento da sociedade foi reforçado pela Amunes, a Associação dos Municípios do ES, que pediu formalmente ao DNIT que fosse restabelecido plenamente o acesso para todas as direções da BR 262.
Um dos carros acidentados próximo ao trevo modificado no km 58 da BR 262
Um dos carros acidentados próximo ao trevo modificado no km 58 da BR 262 Crédito: PRF/ES
O fechamento parcial do trecho foi apontado como uma das causas de um acidente que ocorreu no domingo (25) de manhã no local, deixando um motorista ferido. O problema é que muitos motoristas estavam fazendo conversões perigosas na rodovia para evitar trafegar até o trevo de Paraju e retornar.
O trevo da discórdia vai voltar a ser o trevo da união.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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