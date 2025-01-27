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Leonel Ximenes

Trevo da discórdia na BR 262: acidente deixa ferido e interdita faixa

Segundo testemunhas, batida entre dois veículos ocorreu por causa da conversão proibida feita por um motorista no local

Públicado em 

27 jan 2025 às 16:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Um dos carros acidentados próximo ao trevo modificado no km 58 da BR 262
Um dos carros acidentados próximo ao trevo modificado no km 58 da BR 262 Crédito: PRF/Divulgação
Um acidente na manhã deste domingo (26), no trevo de acesso modificado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES) no km 58 da BR 262, em Marechal Floriano, deixou uma pessoa ferida e uma faixa interditada da pista, complicando ainda mais o trânsito na região.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e testemunhas, o acidente aconteceu quando o condutor de um Citroën C3, que seguia no sentido Grande Vitória, tentou fazer uma manobra irregular para retornar no sentido Minas Gerais. A manobra, relata o site Montanhas Capixabas, acabou resultando em uma colisão traseira com um Volkswagen Fox que vinha logo atrás.

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No veículo Citroën C3 estavam o motorista e sua mulher. O homem foi socorrido por equipes do Samu e levado para o Hospital Santa Casa de Vitória, Unidade Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho, sede de Domingos Martins.
A passageira, por sua vez, não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico. No outro carro havia seis ocupantes, sendo dois adultos e quatro crianças. Todos saíram sem ferimentos e não precisaram de atendimento médico.

INTERDIÇÃO PARCIAL DA PISTA

Por causa da batida, a PRF teve que interditar parcialmente a pista próximo ao Posto do Café, local onde foi modificado o trevo de acesso à rodovia estadual ES 146. Essa estrada, principalmente no verão, se torna uma importante ligação às praias do Sul do Estado, inclusive para Guarapari, para quem trafega pela BR 262, vindo do Estado de Minas Gerais.
O acidente na manhã de domingo provocou indignação de moradores em grupos de WhatsApp e nas redes sociais. A maioria se manifestou para criticar as mudanças recentes feitas pelo DNIT no trevo, que também dá acesso a Alfredo Chaves, Araguaia e Santa Maria de Marechal, e alertar para o perigo de acidentes graves causados por manobras irregulares.
Por causa do acidente, pista da 262 ficou parcialmente interditada na manhã deste domingo
Por causa do acidente, pista da 262 ficou parcialmente interditada na manhã deste domingo Crédito: PRF/ES
Segundo esses moradores, muitos motoristas fazem conversão em local proibido, na BR 262, para não precisar retornar no trevo de Paraju, que fica mais de dois quilômetros distante do trevo do Posto do Café.
Antes da intervenção do DNIT, os carros provenientes da rodovia estadual com sentido Venda Nova/Minas Gerais acessavam a rodovia federal diretamente, à esquerda, mas agora esse caminho foi bloqueado no trevo.

COBRANÇAS AO DNIT

Conforme a coluna informou, a Amunes, entidade que representa os prefeitos no Espírito Santo, já enviou à Superintendência Regional do DNIT no ES um ofício pedindo que o órgão federal modifique o trevo do km 58 da 262, de forma a não prejudicar moradores, caminhoneiros e empresas da região.
Em um vídeo postado nas redes sociais, o deputado federal Gilson Daniel (Podemos-ES) anunciou que vai cobrar explicações do DNIT sobre as modificações no trevo em frente ao Posto do Café: “Na próxima semana retorno aos trabalhos na Câmara dos Deputados e vou convocar o superintendente do DNIT capixaba e também o superintendente do DNIT nacional, para dar explicações e resolver definitivamente o trevo do Posto do Café em Marechal Floriano”, prometeu.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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