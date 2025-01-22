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Leonel Ximenes

"Aumento preocupante”: em 24h, cidade no ES lança alertas contra 2 surtos

Prefeitura pediu à população que se mobilize para prevenir novos casos e combater os focos do mosquito transmissor das duas doenças

Públicado em 

22 jan 2025 às 18:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem Edicase Brasil
A dengue e a febre oropouche são doenças com sintomas semelhantes, como febre alta, dor de cabeça, dor muscular e náuseas  Crédito: Mang Shutterstock)
A cidade do Espírito Santo que já ficou duas vezes nesta semana entre as mais quentes do Brasil agora lança, no intervalo de 24 horas, dois alertas contra surtos  de dengue e de febre oropouche no município. A situação é tão grave que a Prefeitura de Alegre foi às redes sociais para mobilizar a população. “Aumento significativo” e “aumento preocupante” foram termos utilizados pela administração para definir a quantidade de casos das duas doenças. 
“Estamos enfrentando um aumento preocupante de casos de dengue. É fundamental que toda a população se mobilize para prevenir novos casos e combater os focos do mosquito transmissor”, alerta a prefeitura em publicação nesta quarta-feira (22).
Ontem (21), o aviso foi relativo à febre oropouche: “Estamos enfrentando um surto de febre oropouche. O aumento significativo de casos exige atenção redobrada de toda a população para identificar sintomas e adotar medidas preventivas”.

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Os números mostram a situação dramática dos dois surtos em Alegre. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em novembro passado havia 12 casos notificados de dengue e nenhum de oropouche; em dezembro, foram quatro de  oropouche  incríveis 235 de dengue; agora em janeiro, em apenas 20 dias, o município registrou 46 de oropouche e 424 de dengue.
Nas duas postagens, a prefeitura da cidade do Sul do Estado explica também as características das duas doenças, sintomas, formas de prevenção e proteção e os canais de denúncia de focos e de socorro médico.

DOIS CASOS GRAVES

O secretário de Saúde de Alegre, em conversa com a coluna,  adiantou que pelo menos dois casos registrados no município são considerados mais graves. 
Os alertas da Prefeitura de Alegre contra as duas doenças
Os alertas da Prefeitura de Alegre contra as duas doenças Crédito: Instagram/PMA
“Tivemos dois pacientes com casos bem graves. Um com confirmação da oropouche e que foi transferido para o hospital estadual da cidade de Itapemirim e outro para a UTI da Santa Casa de Guaçuí, este com possibilidade de febre oropouche e dengue”, relata o secretário Emerson Gomes Alves.
Segundo ele, muitas comunidades rurais de Alegre estão com índice muito alto de febre oropouche, devido à infestação do mosquito maruim, conhecido também como mosquito-pólvora. “A gente necessita também de sorologia”, acrescentou o secretário.
Emerson  Alves alerta que quintais e terrenos baldios e com mato grande são propícios à propagação de insetos que transmitem doenças como a dengue e a oropouche. O mosquito maruim, por exemplo, gosta muito de se abrigar nas folhas caídas das mangueiras.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Alegre Guaçuí Itapemirim Saúde ES Sul Dengue Surto Oropouche
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