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Leonel Ximenes

42 vítimas: ônibus de turismo do ES arrombado em famosa praia do Nordeste

Malas e bolsas de passageiros e dos motoristas foram reviradas pelo criminoso

Públicado em 

21 jan 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O ônibus de turismo retornou para o Espírito Santo no mesmo dia do furto
O ônibus de turismo retornou para o Espírito Santo no mesmo dia do furto Crédito: Divulgação
Pelo menos 42 malas e bolsas de turistas provenientes do Espírito Santo foram furtadas por um homem na madrugada deste domingo (19), dentro de um ônibus estacionado em uma rua da famosa praia de Ponta Verde, em Maceió (AL). No momento do crime, o veículo estava sem passageiros e motoristas.
Segundo a imprensa alagoana, as 42 vítimas registraram um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil após o furto, mas o ônibus seguiu viagem rumo ao Sudeste no mesmo dia. O prejuízo estimado ainda não foi divulgado e, até o momento, o suspeito pelo crime não foi preso.

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Marcos Magno, o guia de turismo local que acompanhava o grupo, disse que até malas e bolsas dos dois motoristas do veículo foram alvos do bandido.
O guia relatou que o interior do veículo ficou completamente revirado após a ação do ladrão, que quebrou um vidro para invadir o coletivo. Imagens registradas por ele mostram o cenário de desordem dentro do ônibus.

CÂMERAS FLAGRARAM CRIMINOSO

De acordo com o portal de notícias TNH1, câmeras de circuito de segurança da região da praia de Ponta Verde conseguiram flagrar a ação criminosa. Um indivíduo, usando roupas escuras e um chapéu, aparentemente de palha, se aproximou do veículo, quebrou o vidro perto da porta e invadiu o coletivo.
Segundo a Polícia Civil de Alagoas, após retirar objetos que os turistas tinham deixado no veículo, o criminoso fugiu com uma bolsa nas costas. A polícia está fazendo diligências para tentar prender o criminoso.
A imprensa da capital alagoana destaca que este é o segundo caso de arrombamento envolvendo ônibus de turismo de outros Estados na região da orla de Maceió em menos de uma semana.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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