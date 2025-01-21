42 vítimas: ônibus de turismo do ES arrombado em famosa praia do Nordeste

O ônibus de turismo retornou para o Espírito Santo no mesmo dia do furto Crédito: Divulgação

Pelo menos 42 malas e bolsas de turistas provenientes do Espírito Santo foram furtadas por um homem na madrugada deste domingo (19), dentro de um ônibus estacionado em uma rua da famosa praia de Ponta Verde, em Maceió (AL) . No momento do crime, o veículo estava sem passageiros e motoristas.

Segundo a imprensa alagoana, as 42 vítimas registraram um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil após o furto, mas o ônibus seguiu viagem rumo ao Sudeste no mesmo dia. O prejuízo estimado ainda não foi divulgado e, até o momento, o suspeito pelo crime não foi preso.

Marcos Magno, o guia de turismo local que acompanhava o grupo, disse que até malas e bolsas dos dois motoristas do veículo foram alvos do bandido.

O guia relatou que o interior do veículo ficou completamente revirado após a ação do ladrão, que quebrou um vidro para invadir o coletivo. Imagens registradas por ele mostram o cenário de desordem dentro do ônibus.

CÂMERAS FLAGRARAM CRIMINOSO

De acordo com o portal de notícias TNH1, câmeras de circuito de segurança da região da praia de Ponta Verde conseguiram flagrar a ação criminosa. Um indivíduo, usando roupas escuras e um chapéu, aparentemente de palha, se aproximou do veículo, quebrou o vidro perto da porta e invadiu o coletivo.

Segundo a Polícia Civil de Alagoas, após retirar objetos que os turistas tinham deixado no veículo, o criminoso fugiu com uma bolsa nas costas. A polícia está fazendo diligências para tentar prender o criminoso.