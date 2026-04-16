Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES

Um deles é o fato de que a cidade capixaba tem uma população de 22.808 pessoas, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo que, conforme o Consulado Italiano no Brasil, 90% delas (cerca de 20.527 habitantes) são descendentes de italianos, com famílias originárias das cidades do Norte da Itália Trento, Veneto e Lombardia.



