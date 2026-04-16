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Praça do Hi-Fi

Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória

Um jovem de 18 anos, envolvido no tiroteio, também acabou baleado em Vitória

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 14:15

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 abr 2026 às 14:15
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória Leitor A Gazeta

Dois homens foram baleados durante um tiroteio na Praça do Hi-Fi, no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Um dos feridos relatou que foi atingido ao tentar proteger a companheira dos disparos. Já um jovem de 18 anos, apontado como um dos autores dos tiros, também acabou ferido.

A Polícia Militar informou que uma guarnição realizava ponto-base na praça quando ouviu diversos disparos de arma de fogo vindos da arquibancada, entre o campo de futebol e a quadra poliesportiva.

Os militares solicitaram apoio e seguiram até o local, onde receberam a informação de que os suspeitos haviam fugido em direção ao Campo do Ouro Preto, no sentido do mangue. Durante as buscas, os policiais avistaram dois indivíduos correndo para dentro da área de mangue.

Ao tentarem realizar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Foi realizada uma saturação na região, mas nenhum suspeito foi localizado naquele momento.

Durante o atendimento da ocorrência, um homem informou que havia sido atingido no braço esquerdo. Ele relatou que não conseguiu identificar os autores dos disparos e que foi baleado ao tentar proteger a companheira.

Os policiais prestaram os primeiros socorros para conter o sangramento, e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

No local, foram recolhidas 15 cápsulas de calibre .380 e um projétil.

Jovem baleado e preso

Posteriormente, uma equipe da PM foi acionada para verificar a informação de que um indivíduo havia procurado ajuda no bairro Goiabeiras, também em Vitória, afirmando que um amigo teria sido baleado. No endereço indicado, os policiais localizaram um suspeito, de 18 anos, em posse de uma pistola, um revólver, munições e cápsulas deflagradas.

Durante a abordagem, o jovem confessou ser o autor dos disparos relacionados à ocorrência da Praça do Hi-Fi e afirmou que foi ao local para atacar desafetos. Segundo ele, houve revide, ocasião em que também foi atingido por um tiro.

Devido ao ferimento, o suspeito também foi encaminhado ao HEUE, onde permaneceu sob escolta policial.

A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Ele será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

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