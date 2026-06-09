Cantor capixaba atinge 8 milhões de visualizações com parceria com Gusttavo Lima

O cantor Zé Elias vem alcançando números altos com seu sucesso “Volte Amor”. A música do capixaba com parceria do embaixador Gusttavo Lima chegou à marca de 8,1 milhões de visualizações no YouTube, principal plataforma do artista natural de Governador Lindenberg.





Quando somados aos números no Spotify, principal serviço de streaming atual, “Volte Amor - Zé Elias, Gusttavo Lima | Ao Vivo em Linhares” já passou a marca de 13 milhões de reproduções, junto a 5 milhões na plataforma de áudio.





A canção está presente no seu maior projeto, o “Serestão do Zé”. O projeto mistura clássicos da seresta e músicas românticas, incluindo regravações de sucessos de diferentes estilos. Além disso, o show em Linhares, onde o cantor mora atualmente, ganhou uma versão em DVD, com participações de Gusttavo Lima e João Bosco & Vinícius.