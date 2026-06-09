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Sertanejo

Cantor capixaba atinge 8 milhões de visualizações com parceria com Gusttavo Lima

Sertanejo Zé Elias soma mais de 600 mil de ouvintes mensais
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 10:55

Parceria com Gusttavo Lima leva música de cantor capixaba a 8 milhões de reproduções
Parceria com Gusttavo Lima leva música de cantor capixaba a 8 milhões de reproduções Youtube/ Zé Elias

O cantor Zé Elias vem alcançando números altos com seu sucesso “Volte Amor”. A música do capixaba com parceria do embaixador Gusttavo Lima chegou à marca de 8,1 milhões de visualizações no YouTube, principal plataforma do artista natural de Governador Lindenberg. 


Quando somados aos números no Spotify, principal serviço de streaming atual, “Volte Amor - Zé Elias, Gusttavo Lima | Ao Vivo em Linhares” já passou a marca de 13 milhões de reproduções, junto a 5 milhões na plataforma de áudio. 


A canção está presente no seu maior projeto, o “Serestão do Zé”. O projeto mistura clássicos da seresta e músicas românticas, incluindo regravações de sucessos de diferentes estilos. Além disso, o show em Linhares, onde o cantor mora atualmente, ganhou uma versão em DVD, com participações de Gusttavo Lima e João Bosco & Vinícius. 

Cantor é atração confirmada em Cariacica

Os capixabas poderão ouvir o sucesso ao vivo em breve. Zé Elias é uma das atrações do aniversário de 136 anos de Cariacica, trazendo à cidade o seu Serestão do Zé de forma gratuita. Ele se apresenta no palco principal no domingo (28) às 21h na área do futuro Parque de Exposições de Cariacica, em Nova Brasília. Além dele, o dia conta com apresentações de Breno & Bernardo, João Neto & Frederico.

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