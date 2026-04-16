Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca

Shows ao vivo e atrações para família, essa é a proposta da segunda edição do Festival Agita, que acontece nos dias 18, 19, 25 e 26 de abril, das 15h às 22h, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. O destaque musical fica por conta das bandas Macucos e Casaca, além das atrações infantis, como Macakids e Circo Le Peppe.
O primeiro fim de semana fecha os dias com show ao vivo da banda Back to the Past, no sábado (18), e Macucos, grande atração do evento, no domingo (19). O repertório infantil começa às 15h com a equipe de recreação, com destaque especial para as apresentações do Macakids e do Circo Le Peppe, agitando a criançada.
Já no segundo final de semana, o público poderá curtir a apresentação da banda Casaca às 20h no sábado (25), enquanto os baixinhos acompanharão o show infantil com Tina, às 18h. Já no domingo (26), o encerramento do festival contará novamente com a apresentação de circo e fecha o evento com o show da Banda Fixer.
Programação
18/04 (sábado)
15h – Brincadeiras e recreação
18h – Show infantil com Macakids
20h – Show “Back to the Past”
19/04 (domingo)
15h – Artistas circenses e recreação
18h – Circo Le Peppe
20h – Show Macucos
25/04 (sábado)
15h – Brincadeiras e recreação
18h – Show infantil Tina
20h – Show Casaca
26/04 (domingo)15h – Artistas circenses e recreação
18h – Circo Le Peppe
20h – Show Banda Fixer
Serviço
Festival Agita – shopping Mestre Álvaro
Evento gratuito com shows, recreação infantil, atrações circenses e food park
Datas: 18, 19, 25 e 26 de abril
Horário: a partir das 15h
Local: Pátio Mestre Álvaro – Piso L3
Entrada gratuita