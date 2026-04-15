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Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento

Banda reúne Bebê Kramer (acordeom), Robertinho Silva (percussão), Claudio Dauelsberg (piano), Renato Rocha (bateria) e Ney Conceição (baixo), na sexta-feira (24)
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 14:42

All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival Renata Duarte - Aralume Fotografia / Renato Mangolin / Acervo pessoal

Banda exclusiva criado para um festival. É isso mesmo! O Itaúnas Jazz e Blues, que acontece entre os dias 24 e 26 de abril, na vila mais charmosa de Conceição da Barra, vai contar com uma atração especial: o grupo All Stars Jazz Band, criada para a primeira edição do festival.


A ideia é existir uma única vez, sem turnê ou repetição da apresentação. Idealizada pela produtora e curadora Nina Lima, a banda reúne Bebê Kramer (acordeom), Robertinho Silva (percussão), Claudio Dauelsberg (piano), Renato Rocha (bateria) e Ney Conceição (baixo) na sexta-feira (24), em plena Praça São Sebastião. Além disso, essa é a primeira vez que os cinco atuam juntos.


Para Nina, a primeira edição do evento precisava de algo especial. “Quis presentear o Itaúnas Jazz e Blues com uma banda especial, criada para esse momento único. São artistas que têm seus próprios projetos e agendas muito intensas. Todo mundo é muito fã um do outro, existe uma vontade enorme de tocar junto, mas é difícil conciliar. Então, essa é uma oportunidade rara”, destacou.


No repertório, jazz e ritmos brasileiros como maracatu e frevo, que surgem como base para composições e releituras. Os músicos ainda não fazer uma homenagem especial a Hermeto Pascoal, reconhecido mundialmente por sua capacidade de trasnformar qualquer som em melodia. Ele faleceu recentemente, mas deixcou um egado que atravessa gerações.

Claudio Dauelsberg faz parte do grupo
Claudio Dauelsberg faz parte do grupo Renato Mangolin

Para José Olavo Medici, criador do Itaúnas Jazz e Blues, a All Stars Jazz Band sintetiza o que o evento pretende ser desde o início: um espaço de encontro, criação e liberdade.

A criação dessa banda é um presente para o público e para a própria história do evento


O festival tem entrada gratuita e conta com área gastonômica, vinhos e cervejas artesanais.

Programação


Sexta (24)

 19h – Marcelo Coelho convida Filó Machado

 21h – All Stars Jazz Band

 23h – Lady Trucker & The Simi Brothers


Sábado (25)

 19h – Alexandre Borges Sexteto

 21h – Jefferson Gonçalves & Duo Bitencourt

 23h – Lo Steele & Igor Prado Band


Domingo (26)

 12h – Igor Souza & Ian Coury

 14h30 – Roger Bezerra Trio convida Chico Chagas


Serviço

Itaúnas Jazz e Blues

Data: 24 a 26 de abril de 2026

Local: Praça São Sebastião – Itaúnas, Conceição da Barra (ES)

Entrada: gratuita (leve sua cadeira)


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