Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento

Banda exclusiva criado para um festival. É isso mesmo! O Itaúnas Jazz e Blues, que acontece entre os dias 24 e 26 de abril, na vila mais charmosa de Conceição da Barra, vai contar com uma atração especial: o grupo All Stars Jazz Band, criada para a primeira edição do festival.





A ideia é existir uma única vez, sem turnê ou repetição da apresentação. Idealizada pela produtora e curadora Nina Lima, a banda reúne Bebê Kramer (acordeom), Robertinho Silva (percussão), Claudio Dauelsberg (piano), Renato Rocha (bateria) e Ney Conceição (baixo) na sexta-feira (24), em plena Praça São Sebastião. Além disso, essa é a primeira vez que os cinco atuam juntos.





Para Nina, a primeira edição do evento precisava de algo especial. “Quis presentear o Itaúnas Jazz e Blues com uma banda especial, criada para esse momento único. São artistas que têm seus próprios projetos e agendas muito intensas. Todo mundo é muito fã um do outro, existe uma vontade enorme de tocar junto, mas é difícil conciliar. Então, essa é uma oportunidade rara”, destacou.





No repertório, jazz e ritmos brasileiros como maracatu e frevo, que surgem como base para composições e releituras. Os músicos ainda não fazer uma homenagem especial a Hermeto Pascoal, reconhecido mundialmente por sua capacidade de trasnformar qualquer som em melodia. Ele faleceu recentemente, mas deixcou um egado que atravessa gerações.