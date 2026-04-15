Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento

Banda exclusiva criado para um festival. É isso mesmo! O Itaúnas Jazz e Blues, que acontece entre os dias 24 e 26 de abril, na vila mais charmosa de Conceição da Barra, vai contar com uma atração especial: o grupo All Stars Jazz Band, criada para a primeira edição do festival.
A ideia é existir uma única vez, sem turnê ou repetição da apresentação. Idealizada pela produtora e curadora Nina Lima, a banda reúne Bebê Kramer (acordeom), Robertinho Silva (percussão), Claudio Dauelsberg (piano), Renato Rocha (bateria) e Ney Conceição (baixo) na sexta-feira (24), em plena Praça São Sebastião. Além disso, essa é a primeira vez que os cinco atuam juntos.
Para Nina, a primeira edição do evento precisava de algo especial. “Quis presentear o Itaúnas Jazz e Blues com uma banda especial, criada para esse momento único. São artistas que têm seus próprios projetos e agendas muito intensas. Todo mundo é muito fã um do outro, existe uma vontade enorme de tocar junto, mas é difícil conciliar. Então, essa é uma oportunidade rara”, destacou.
No repertório, jazz e ritmos brasileiros como maracatu e frevo, que surgem como base para composições e releituras. Os músicos ainda não fazer uma homenagem especial a Hermeto Pascoal, reconhecido mundialmente por sua capacidade de trasnformar qualquer som em melodia. Ele faleceu recentemente, mas deixcou um egado que atravessa gerações.
Para José Olavo Medici, criador do Itaúnas Jazz e Blues, a All Stars Jazz Band sintetiza o que o evento pretende ser desde o início: um espaço de encontro, criação e liberdade.
A criação dessa banda é um presente para o público e para a própria história do evento
O festival tem entrada gratuita e conta com área gastonômica, vinhos e cervejas artesanais.
Programação
Sexta (24)
19h – Marcelo Coelho convida Filó Machado
21h – All Stars Jazz Band
23h – Lady Trucker & The Simi Brothers
Sábado (25)
19h – Alexandre Borges Sexteto
21h – Jefferson Gonçalves & Duo Bitencourt
23h – Lo Steele & Igor Prado Band
Domingo (26)
12h – Igor Souza & Ian Coury
14h30 – Roger Bezerra Trio convida Chico Chagas
Serviço
Itaúnas Jazz e Blues
Data: 24 a 26 de abril de 2026
Local: Praça São Sebastião – Itaúnas, Conceição da Barra (ES)
Entrada: gratuita (leve sua cadeira)