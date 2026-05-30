Vitória empata com Real Noroeste mas garante classificação no Brasileirão Série D

O Vitória-ES empatou com o Real Noroeste , perdeu a liderança do Grupo 12, mas garantiu a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Na tarde deste sábado, no jogo da nona rodada, o Alvianil e o time Águia Branca ficaram no 1 a 1. Tony marcou pelo Vitória, enquanto Felipe descontou para o Real, em partida realizada no estádio Salvador Costa. Com o triunfo do Tombense sobre o Porto-BA no outro jogo do dia, o Alvianil caribou a vaga para a próxima fase.
Como foi o jogo entre Rio Branco-ES e Real Noroeste?
O primeiro tempo entre o Vitória-ES e o Real Noroeste terminou sem gols, mas com momentos de intensidade para os dois lados. O Real começou melhor e criou as primeiras oportunidades da partida, obrigando o goleiro Lucão a fazer uma defesa importante em finalização de Mayco e levando perigo em outra chegada pela direita que passou por cima do gol.
Com o passar dos minutos, o Vitória assumiu o controle das ações ofensivas, pressionou o adversário e acumulou investidas pelo ataque, especialmente com Carlos Vitor, Tony e Araújo. As melhores chances do Alvianil surgiram na reta final da etapa: Araújo desperdiçou uma finalização de primeira após cruzamento de Tony e, pouco depois, arriscou de fora da área, levando perigo ao gol de João Victor, sem sucesso.
A equipe alvianil abriu o placar logo no início do segundo tempo, com Tony convertendo pênalti sofrido por Carlos Vitor após falta de Rael, que recebeu cartão amarelo. Com a vantagem, o time da casa passou a controlar a posse de bola e administrar o resultado, enquanto o Real buscava o empate principalmente em chutes de média distância, exigindo boas defesas de Lucão.
Quando o triunfo parecia encaminhada, o Vitória-ES viu a liderança escapar nos minutos finais diante do Real Noroeste, quando Sávio cobrou falta para a área e Felipe desviou de cabeça para marcar o gol de empate. Nos instantes finais, o Alvianil ainda tentou retomar a vantagem em cobrança de falta de Tonoli defendida por João Victor, mas o placar permaneceu em 1 a 1, resultado que foi o suficiente para a classificação por conta do placar final entre Tombense e Porto-BA.
Classificação do Grupo 12 e próximos jogos da Série D
Com o empate no duelo, o Vitória-ES chega aos 14 pontos e perde a liderança do Grupo 12, por ter uma vitória a mais que o Tombense. Para o Real Noroeste, o empate manteve o time na lanterna, com sete pontos, e deu fim ao sonho de classificação para a segunda fase da Série D.