Vitória empata com Real Noroeste mas garante classificação no Brasileirão Série D

O primeiro tempo entre o Vitória-ES e o Real Noroeste terminou sem gols, mas com momentos de intensidade para os dois lados. O Real começou melhor e criou as primeiras oportunidades da partida, obrigando o goleiro Lucão a fazer uma defesa importante em finalização de Mayco e levando perigo em outra chegada pela direita que passou por cima do gol.





Com o passar dos minutos, o Vitória assumiu o controle das ações ofensivas, pressionou o adversário e acumulou investidas pelo ataque, especialmente com Carlos Vitor, Tony e Araújo. As melhores chances do Alvianil surgiram na reta final da etapa: Araújo desperdiçou uma finalização de primeira após cruzamento de Tony e, pouco depois, arriscou de fora da área, levando perigo ao gol de João Victor, sem sucesso.



