Após incêndio que matou criança de 3 anos, casa é interditada em Colatina

A casa onde um menino de 3 anos morreu em decorrência de um incêndio na noite de sexta-feira (29), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi interditada pela prefeitura. Após análise técnica, ficou constatado que o imóvel sofreu comprometimento da cobertura e da instalação elétrica.
A residência atingida pelas chamas fica nos fundos do terreno. O imóvel localizado na parte da frente apresentou danos na rede elétrica, que estão sendo solucionados.
Rike Gonçalves dos Santos, de 3 anos, morava no bairro São Miguel, e morreu carbonizado. Ele tentou se proteger do fogo se escondendo embaixo da cama no quarto. Familiares e vizinhos tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram chegar até ele, devido às chamas.
Após a ocorrência, equipes da Secretaria de Assistência Social de Colatina realizaram atendimento à família, com a entrega de colchões, cobertores, cesta básica e outros donativos emergenciais.
A Defesa Civil foi acionada neste sábado (30) para avaliação das condições estruturais do imóvel, após o atendimento inicial realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica e Polícia Civil.
Em nota, a prefeitura informou que vai disponibilizar apoio logístico para o transporte da mãe de Rike e seus outros filhos para o município da Serra, onde mora sua rede de apoio familiar.
“A Prefeitura de Colatina manifesta solidariedade aos familiares, amigos, professores e à comunidade escolar neste momento de profunda dor e reforça que continuará oferecendo o acompanhamento social necessário à família”, divulgou a prefeitura em nota de pesar após a morte de Rike, que era aluno do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Nossa Senhora Aparecida.
Fogo espalhou-se rapidamente
As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o fogo já havia sido controlado por vizinhos, mas o imóvel estava destruído. A Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência.
O quarto onde Rike estava foi um dos cômodos mais atingidos pelo fogo. Cama e móveis foram completamente consumidos pelas chamas.
A equipe da TV Gazeta Norte esteve neste sábado (30) no local, mas, abalados, familiares de Rike não quiseram falar sobre a tragédia. Amigo da família, Alexandre Ambrósio relatou à repórter Viviane Maciel que, pouco antes de o incêndio começar, a mãe da criança havia saído de casa para buscar o outro filho que estava brincando na rua. Nesse intervalo de tempo, o fogo teria iniciado e se espalhado pela residência.
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