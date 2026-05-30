Após incêndio que matou criança de 3 anos, casa é interditada em Colatina

A casa onde um menino de 3 anos morreu em decorrência de um incêndio na noite de sexta-feira (29), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi interditada pela prefeitura. Após análise técnica, ficou constatado que o imóvel sofreu comprometimento da cobertura e da instalação elétrica.





A residência atingida pelas chamas fica nos fundos do terreno. O imóvel localizado na parte da frente apresentou danos na rede elétrica, que estão sendo solucionados.





Rike Gonçalves dos Santos, de 3 anos, morava no bairro São Miguel, e morreu carbonizado. Ele tentou se proteger do fogo se escondendo embaixo da cama no quarto. Familiares e vizinhos tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram chegar até ele, devido às chamas.