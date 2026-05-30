Motorista morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na Serra

Um motorista morreu após o carro em que estava bater de frente com outro veículo na Avenida Mestra Álvaro, na Serra, na tarde deste sábado (30). Outras duas pessoas ficaram feridas. Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde delas.
O acidente aconteceu por volta das 14h30, em um trecho com pista dupla em ambos os sentidos da via, entre os bairros Nova Carapina e Cidade Pomar.
A vítima fatal, identificada como Edilelson Sousa, de 49 anos, ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. Ele estava sozinho em um Fiat Uno preto, que ficou com a dianteira totalmente destruída.
O Fiat Uno seguia em direção a Fundão, enquanto o Jeep trafegava no sentido Vitória, de acordo com Departamento de Operações de Trânsito da Serra.
As marcas deixadas pelo acidente no asfalto sugerem que o carro de Edilelson teria invadido a contramão, segundo a Polícia Militar.
Três pessoas estavam no outro carro envolvido no acidente, um Jeep Commander branco, que ficou atravessado na pista, com o para-choque destruído. Duas delas foram levadas para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na mesma cidade.
A carga de madeira estava no carro preto foi parar às margens da rodovia.
Até o início da noite deste sábado, a via estava parcialmente interditada e o tráfego fluía por uma faixa no sentido Norte e pela faixa lateral no sentido Sul, segundo informações da Prefeitura da Serra.
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