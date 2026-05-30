Motorista morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na Serra

Um motorista morreu após o carro em que estava bater de frente com outro veículo na Avenida Mestra Álvaro, na Serra, na tarde deste sábado (30). Outras duas pessoas ficaram feridas. Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde delas.





O acidente aconteceu por volta das 14h30, em um trecho com pista dupla em ambos os sentidos da via, entre os bairros Nova Carapina e Cidade Pomar.





A vítima fatal, identificada como Edilelson Sousa, de 49 anos, ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. Ele estava sozinho em um Fiat Uno preto, que ficou com a dianteira totalmente destruída.





O Fiat Uno seguia em direção a Fundão, enquanto o Jeep trafegava no sentido Vitória, de acordo com Departamento de Operações de Trânsito da Serra.





As marcas deixadas pelo acidente no asfalto sugerem que o carro de Edilelson teria invadido a contramão, segundo a Polícia Militar.