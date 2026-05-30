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No aeroporto da Capital

Avião que seguia para Recife faz pouso de emergência em Vitória

Publicado em

30 mai 2026 às 14:12

Um avião da Azul, que fazia o trecho Porto Alegre - Recife, precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, na manhã deste sábado (30), às 9h39. Passageiros e tripulação desembarcaram normalmente, sem intercorrências ou impactos às operações do aeroporto.


A informação foi confirmada pela Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória. Em nota, a companhia aérea Azul disse que "por questões técnicas, o voo AD4151 precisou alternar para o aeroporto de Vitória (ES) com solicitação de emergência para pouso. A aterrissagem e o desembarque dos clientes aconteceram normalmente, em total segurança. Todos foram reacomodados em outro voo da companhia que já decolou para Recife".


A companhia não detalhou a natureza do problema técnico. "A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", completou a empresa. 

Atualização

30/05/2026

Após a publicação da reportagem, a companhia aérea Azul enviou nota sobre a ocorrência. O texto foi atualizado.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
De empresa de telefonia

Cinco toneladas de cabos de cobre furtados em MG são recuperados em Marilândia

Publicado em 30/05/2026 às 13:53
Cinco toneladas de cabos de cobre, avaliados em cerca de 300 mil reais, são recuperados em Marilândia depois de serem furtados
Cinco toneladas de cabos de cobre foram recuperados em Marilândia. Polícia Civil

Cerca de 5 mil quilos de cabos de cobre, furtados de empresas de telefonia de Minas Gerais, foram recuperados ontem (29) pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. 


Segundo a polícia, o material, avaliado em R$ 300 mil, foi trazido ao Estado para ser transformado em pó e depois vendido. 


De acordo com o delegado Landulpho Lintz, o fato passou a ser investigado depois que foram notados furtos de cabos de cobre em redes de energia elétrica em algumas propriedades rurais de Marilândia. Nessa atuação, os policiais chegaram até um galpão no bairro São Marcos, onde o material foi encontrado. 


“Seguimos empenhados em levar à Justiça os autores dos furtos e temos alguns suspeitos. Novas diligências serão adotadas nos próximos dias”, afirma o delegado, em nota.


A ação contou com o apoio de policiais civis de Colatina e da Polícia Militar de Marilândia. Todo o material foi restituído à empresa vítima dos furtos.

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Tragédia no trânsito

Motociclista morre após ser atropelado por carreta na BR 101 em Aracruz

Publicado em 30/05/2026 às 12:07
Motociclista vai a óbito no local em grave acidente com mais dois veículos na BR 101, em Aracruz
Moto ficou destruída após colisão na BR 101.  Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu depois de ser atropelado por uma carreta no km 182,1 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, por volta das 21h de ontem (29). Além da motocicleta e da carreta, uma caminhonete também se envolveu no acidente. 


De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou no local, no trecho em questão acontecia uma operação “pare e siga”, sinalizada. O motociclista colidiu na parte traseira de uma caminhonete que estava parada na fila de carro. Com o impacto, foi arremessado para a pista do outro lado, no sentido Norte, onde foi atingido por uma carreta que trafegava pela via, vindo a óbito no local.  

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Testemunhas disseram à polícia que a sinalização da rodovia estava visível e que um funcionário da concessionária Ecovias Capixaba atuava no final da fila para orientar os motoristas. 


Em nota, a Ecovias Capixaba informou que, após o acidente, o trânsito no local continuou a fluir em sistema pare e siga, mas foi liberado por volta da 00h20 deste sábado (30). 


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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Violência

Morre segunda vítima de ataque a tiros em lava a jato em Vitória

Publicado em 30/05/2026 às 11:42
Área onde o crime ocorreu foi isolada pela polícia
Área onde o crime ocorreu na sexta-feira (29) foi isolada pela polícia Reprodução | TV Gazeta

Morreu a segunda vítima de um ataque a tiros ocorrido na última sexta-feira (29) dentro de um lava a jato entre Tabuazeiro e Maruípe, em Vitória. Adisson Araujo de Freitas Santos, de 29 anos, que havia sido baleado e socorrido para o hospital, era proprietário do estabelecimento. A Polícia Científica confirmou que foi acionada para recolher o corpo dele na madrugada deste sábado (30). 


O crime aconteceu por volta das 16h. Segundo a Polícia Militar, Adisson e um funcionário estavam limpando um carro quando foram surpreendidos por criminosos que passaram em uma motocicleta por uma rua nos fundos do estabelecimento, entraram no lava a jato e dispararam. 


O funcionário, conhecido apenas como "Lucas", foi atingido na cabeça e morreu no local. O dono do lava a jato foi socorrido após ser baleado na nuca, mas, neste sábado (30), não resistiu. Testemunhas disseram que o estabelecimento havia sido inaugurado há menos de um mês.


O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, ninguém foi preso. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Santa Inês

Homem é morto a tiros no meio da rua em Vila Velha

Publicado em 30/05/2026 às 10:45

Um homem foi morto a tiros no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (30). Segundo a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local encontraram a vítima caída na rua, com várias cápsulas ao redor. Não havia informações sobre como o crime aconteceu e nem qual seria a motivação. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Ninguém foi preso. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
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Tristeza

Pastor morre após cair de moto em acidente na BR 101 em Linhares

Publicado em 29/05/2026 às 19:59
O pastor Osvaldo da Silva, de 51 anos, morreu após sofrer um acidente de moto na BR 101, em Linhares
O pastor Osvaldo da Silva também era pedreiro e trabalhava em Rio Bananal. Reprodução

O pastor Osvaldo da Silva, de 51 anos, morreu após sofrer um acidente de moto no fim da tarde de sexta-feira (29), no quilômetro 135 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo familiares, ele teria tentado desviar de um veículo que invadiu a contramão da rodovia, perdeu o controle da direção e caiu.


Morador do bairro Salvador, em Sooretama, Osvaldo também era pedreiro, trabalhava em uma empresa em Rio Bananal e retornava para casa no momento do acidente. De acordo com a família, ele fazia diariamente o trajeto entre as duas cidades e costumava chegar em casa por volta das 18h.


Célia Carvalho, esposa da vítima, ciente do horário em que o marido costumava voltar, estranhou o atraso e ligou mais de uma vez para o celular dele. Depois de mais uma ligação, quem atendeu foi a equipe da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, que deu a notícia do acidente. 


Abalada, a esposa conta que a equipe da concessionária pediu na ligação para que algum familiar fosse ao local. Ela foi, mas não imaginava que ele havia falecido. 


“Ele era uma pessoa muito boa para mim. Estávamos juntos há 10 anos”, disse.


Adilson da Silva Santos, irmão da vítima, também disse, emocionado, que o irmão era uma pessoa diferente. “Para onde ele ia, levava amor, paz e o perdão”, conta. 


Osvaldo deixa dois filhos. Segundo a família, o velório será realizado na Igreja Apostólica Rhema, localizada na Rua Antônio Carlos Loureiro, 80, em Linhares. A família não divulgou informações sobre o sepultamento.

Motociclista de 51 anos morreu após cair da moto que pilotava na BR 101, em Linhares
Moto pilotada pelo pastor envolvida no acidente na BR 101. Divulgação/PRF

O que diz a concessionária

Em nota, o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba informou que o acidente envolveu a moto e um outro veículo que não foi identificado. 


Para o atendimento da ocorrência, foram mobilizados recursos da concessionária, incluindo veículo de inspeção, guincho e ambulância, além de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Samu, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML).


A concessionária informou que uma pessoa morreu no local e que o trânsito precisou ser totalmente interditado para o atendimento da ocorrência.


Com informações do g1 ES

Atualização

30/05/2026

O texto foi atualizado com a identificação da vítima.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Susto na BR 482

Ambulância que transportava paciente gestante pega fogo em Alegre

Publicado em 29/05/2026 às 18:29

Uma ambulância da Prefeitura de Ibitirama pegou fogo na rodovia BR 482 em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o motorista parou para verificar uma falha no motor quando foi surpreendido pelo incêndio. Além dele, havia uma enfermeira e uma paciente gestante no veículo. Todos conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido.


De acordo com o secretário de saúde de Ibitirama, Márcio Clayton da Silva, a ambulância foi enviada para buscar a mulher grávida após uma consulta no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Estado. Ele destaca que o veículo estava em uso do município há menos de dois meses e havia passado por revisão na quinta-feira (28).


O Corpo de Bombeiros foi procurado para mais detalhes sobre a atuação no combate ao incêndio. Até o momento, não houve retorno. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
A 20 metros do chão

Atleta de wingsuit é resgatado após ficar preso em árvore em Castelo

Publicado em 29/05/2026 às 17:57

Um atleta de wingsuit ficou preso em uma árvore após saltar da Pedra do Cabrito, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele ficou suspenso a cerca de 20 metros de altura, mas não se feriu. Amigos que acompanhavam o salto lançaram uma corda para que ele se mantivesse preso à árvore até a chegada do resgate.


Após avaliar o cenário, os bombeiros montaram um sistema de ancoragem em uma árvore próxima e estabeleceram outro ponto de apoio no solo. Em seguida, um militar escalou a árvore para instalar as cordas e conectar o atleta ao sistema de segurança. Foi necessário cortar parte das cordas do paraquedas e, assim, a vítima foi descida com segurança até o solo.


O wingsuit é um traje especial, também conhecido como “macacão com asas” ou “roupa de morcego”, usado em esportes como o paraquedismo e o base jumping — que consiste em saltos de locais como penhascos ou prédios. Outro piloto foi resgatado na Pedra do Cabrito em fevereiro deste ano após cair entre uma árvore e uma pedra. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Caparaó capixaba

Acidente entre dois carros deixa feridos na BR 262 em Ibatiba

Publicado em 29/05/2026 às 15:19
Acidente envolveu dois veículos na BR 262 em Ibatiba
Acidente envolveu dois veículos na BR 262 em Ibatiba Montagem A Gazeta | TV Pluenzy

Dois carros bateram na rodovia BR 262 perto da localidade de Batatinha, em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, no final da manhã desta sexta-feira (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas ficaram levemente feridas. Mais detalhes não foram divulgados pois a ocorrência ainda estava em andamento. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Anúncio do governo

Nova estação do aquaviário na Ilha das Caieiras será entregue no 1º semestre em 2027

Publicado em 29/05/2026 às 12:22
Aquaviário agora vai passar pela estação da Rodoviária de Vitória
Ilha das Caieiras vai contar com estação do Aquaviário Fernando Madeira

Durante o evento que marcou o início da operação da Estação Élcio Álvares, do Sistema Aquaviário, na Rodoviária de Vitória, na manhã desta sexta-feira (29), o governo do Espírito Santo anunciou que a próxima estação do sistema, na Ilha das Caieiras, será entregue no primeiro semestre de 2027. 


A informação foi divulgada pelo governador Ricardo Ferraço à repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta.


Em março, o governo divulgou a liberação das obras da nova estação. De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as intervenções começarão após a obtenção das licenças junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e à Prefeitura de Vitória. “O prazo para execução das obras é de 180 dias, a partir da liberação das licenças”, finalizou.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Na ES 257

Motorista é preso por embriaguez após bater carro em caminhão em Aracruz

Publicado em 29/05/2026 às 12:17

Um motorista de 42 anos foi preso por dirigir embriagado e se envolver em um acidente na ES 257, zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, o homem dirigia um Fiat Doblò quando colidiu na traseira de um caminhão carregado com eucalipto.


Segundo a PM, o caminhoneiro estava saindo de uma estrada de chão para entrar na rodovia no momento em que a colisão aconteceu.


No carro estavam o motorista e uma passageira, que ficaram feridos e foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caminhoneiro não se machucou. Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro. O condutor do Doblò apresentou resultado positivo e ficou sob escolta policial. 


De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por conduzir veículo sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, com alteração da capacidade psicomotora. Assim que receber alta médica, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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