Avião que seguia para Recife faz pouso de emergência em Vitória

Um avião da Azul, que fazia o trecho Porto Alegre - Recife, precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, na manhã deste sábado (30), às 9h39. Passageiros e tripulação desembarcaram normalmente, sem intercorrências ou impactos às operações do aeroporto.





A informação foi confirmada pela Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória. Em nota, a companhia aérea Azul disse que "por questões técnicas, o voo AD4151 precisou alternar para o aeroporto de Vitória (ES) com solicitação de emergência para pouso. A aterrissagem e o desembarque dos clientes aconteceram normalmente, em total segurança. Todos foram reacomodados em outro voo da companhia que já decolou para Recife".





A companhia não detalhou a natureza do problema técnico. "A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", completou a empresa.