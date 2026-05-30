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5 simpatias para ajudar o Brasil na Copa do Mundo

Aprenda rituais simples e práticos para atrair boas energias e fortalecer a Seleção Brasileira
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Maio de 2026 às 14:52

Além de proteger, algumas simpatias podem trazer sorte e reforçar a confiança da torcida durante os jogos (Imagem: Pedro Ignacio | Shutterstock)
Além de proteger, algumas simpatias podem trazer sorte e reforçar a confiança da torcida durante os jogos Crédito: Imagem: Pedro Ignacio | Shutterstock
Em época de Copa do Mundo, muitos brasileiros unem paixão pelo futebol com fé, boas energias e tradições populares. E não faltam simpatias para quem quer “dar aquela força espiritual” para a Seleção Brasileira durante os jogos. Entre velas, cores, pensamentos positivos e pequenos rituais, o importante é canalizar boas vibrações e entrar no clima de união que o futebol costuma despertar no país.
A seguir, confira 5 simpatias populares para fazer durante a Copa do Mundo !

1. Acender vela amarela antes do jogo

A cor amarela está ligada à prosperidade, alegria, sucesso e energia solar. Antes da partida, acenda uma vela amarela em um local seguro e faça um pedido de proteção, equilíbrio e sorte para o Brasil. Algumas pessoas gostam de colocar ao lado um copo com água para simbolizar limpeza energética e harmonia.

2. Usar verde e amarelo o dia inteiro

Pode parecer simples, mas nas tradições populares as cores carregam vibrações importantes. O verde simboliza esperança, renovação e equilíbrio, enquanto o amarelo está ligado à vitória, brilho e confiança. Usar essas cores durante o dia do jogo é uma forma simbólica de fortalecer a energia coletiva da torcida .

3. Simpatia da folha de louro na carteira

O louro é conhecido por atrair sorte, sucesso e vitórias. Escreva “Hexa” ou “Vitória do Brasil” em uma folha de louro e deixe dentro da carteira ou perto da televisão durante a partida. Depois do jogo, guarde a folha até o fim da competição como símbolo de continuidade da boa energia.
Os banhos energéticos ajudam a afastar a tensão, o nervosismo e as vibrações negativas (Imagem: Dream79 | Shutterstock)
Os banhos energéticos ajudam a afastar a tensão, o nervosismo e as vibrações negativas Crédito: Imagem: Dream79 | Shutterstock

4. Banho energético antes da partida

Muita gente acredita que limpar as energias antes de assistir ao jogo ajuda a afastar tensão, nervosismo e vibrações negativas. Um banho simples com alecrim, hortelã e manjericão pode trazer sensação de leveza e positividade. Após o banho normal, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando união, proteção e vitória.

5. Fazer um pedido coletivo durante o hino

O futebol também movimenta a força da intenção coletiva. Durante o hino nacional, feche os olhos por alguns segundos e mentalize alegria, união e bons resultados para o Brasil. Para quem acredita em espiritualidade, pensamentos compartilhados por milhões de pessoas podem criar uma corrente energética poderosa.
Independentemente das crenças, essas simpatias fazem parte da cultura popular brasileira e ajudam a transformar a Copa em um momento ainda mais especial. No fim, além da torcida dentro de campo, muita gente acredita que boas energias, fé e união também entram em jogo.

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