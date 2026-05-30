Passageiro não paga corrida, ameaça taxista e acaba baleado pela PM no ES

Um homem acabou baleado após ameaçar um taxista e policiais com uma arma falsa em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. O caso foi descoberto pelos militares depois que o motorista parou o veículo ao lado de uma viatura, na tarde deste sábado (30), e saiu correndo do carro, avisando que o passageiro estava armado.
O suspeito foi abordado pelos policiais, mas desobeceu as ordens para deixar o carro e apontou uma arma em direção a um dos militares. De acordo com a Polícia Militar (PM), o policial efetuou um disparo para conter a agressão. Após a ação, foi constatado que o objeto nas nãos do suspeito era um simulacro de pistola.
A vítima contou aos policiais que havia combinado uma corrida com o suspeito, mas que, ao chegar à entrada do município, o indivíduo se recusou a pagar a corrida. Depois, passou a ameaçá-lo com o que ele pensou ser uma arma.
O suspeito baleado foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, sob escolta policial. Não há detalhes sobre a identidade ou estado de saúde do homem. Procurada pela reportagem na tarde deste sábado, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo finalizada pela PM para encaminhamento ao plantão da Delegacia Regional de Nova Venécia. Não há, portanto, informações sobre autuação do suspeito.