Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo

Mulheres na pós-menopausa com maior medida na relação cintura-quadril (RCQ) apresentam pior desempenho dos domínios cognitivos em testes de memória verbal, atenção auditiva e visual, linguagem e função executiva. É o que conclui um estudo recém-publicado no periódico Menopause, conduzido por pesquisadores dos Estados Unidos.





A pesquisa analisou dados de mais de 700 mulheres, com idades entre 42 e 58 anos, acompanhadas por quatro anos no levantamento Kronos Early Estrogen Prevention Study (KEEPS-Cog). As participantes estavam na menopausa natural havia três anos e foram divididas em três grupos: um recebeu estrogênio oral; outro, estradiol transdérmico; e, no grupo controle, foi aplicado um placebo. Mulheres com diabetes ou alto risco cardiovascular foram excluídas da análise.





A avaliação cognitiva foi realizada no início do estudo e após 18, 36 e 48 meses. O principal marcador analisado foi a relação cintura-quadril, que estima a quantidade de gordura abdominal em relação à medida do quadril. Os resultados apontam que 61,5% das mulheres avaliadas tinham circunferência da cintura superior a 80 cm, o que indica risco metabólico. E 28,7% apresentavam índice de 0,85 na comparação entre as medidas de cintura e quadril, o que configura presença de gordura abdominal.





“A RCQ reflete a distribuição da gordura corporal, diferenciando o acúmulo central do periférico. E isso é fundamental porque a gordura visceral está associada a maior resistência insulínica, inflamação de baixo grau e aumento de risco cardiovascular”, explica a ginecologista e nutróloga Alessandra Bedin Pochini, do Einstein Hospital Israelita.





Mulheres com essa medida mais elevada no início do estudo apresentaram piores resultados nos testes que avaliaram memória verbal, atenção auditiva, atenção visual e função executiva — habilidades ligadas a planejamento, organização e controle de impulsos.





O estrogênio tem papel decisivo nessa dinâmica. “Durante a vida reprodutiva, níveis adequados do hormônio favorecem maior deposição de gordura periférica. Com a queda estrogênica da menopausa, ocorre deslocamento para maior centralização”, detalha Bedin. Em outras palavras, mesmo que mantenha o peso, pode haver uma piora metabólica.





O estrogênio modula, entre outras coisas, a função endotelial, o metabolismo glicídico, o perfil lipídico e exerce efeitos diretos no sistema nervoso central, incluindo plasticidade sináptica e fluxo sanguíneo cerebral. “Quando esse fator protetor diminui com a menopausa, cria-se um ambiente mais favorável a alterações metabólicas e, secundariamente, cognitivas”, alerta a ginecologista.





Daí por que a relação cintura-quadril pode ser um marcador mais sensível do que o índice de massa corporal (IMC) — cálculo que relaciona peso e altura para estimar se uma pessoa está dentro de uma faixa adequada de peso — para captar riscos na menopausa.