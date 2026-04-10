Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Evandro Duccini, cirurgião oncológico de cabeça e pescoço do Hospital Santa Rita, conta que

o diagnóstico dessas neoplasias exige abordagem multidisciplinar e combina avaliação clínica detalhada com exames complementares. “Métodos de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, são fundamentais para determinar extensão tumoral e envolvimento de estruturas adjacentes. Exames endoscópicos, como a nasofibrolaringoscopia, permitem visualização direta das vias aerodigestivas superiores, enquanto a confirmação diagnóstica é obtida por meio de biópsia e análise histopatológica”, destaca. A detecção precoce, segundo o médico, é um dos principais fatores prognósticos, estando diretamente associada a maiores taxas de sobrevida.





No que se refere ao tratamento, a abordagem depende de múltiplos fatores, incluindo tipo histológico, localização, estadiamento e condições clínicas do paciente. As modalidades terapêuticas clássicas incluem cirurgia oncológica, radioterapia e quimioterapia, frequentemente utilizadas de forma combinada. “Em cenários mais recentes, terapias-alvo e imunoterapia têm ganhado destaque, especialmente em tumores avançados ou recorrentes, promovendo melhores desfechos clínicos em determinados subgrupos de pacientes. Além do tratamento curativo, cuidados paliativos e reabilitação funcional são componentes essenciais do manejo integral”, acrescenta o cirurgião.





“A neoplasia cervical representa um desafio clínico relevante, tanto pela complexidade anatômica da região quanto pelo impacto funcional e estético no paciente. A principal estratégia para melhorar os desfechos continua sendo o diagnóstico precoce aliado à redução dos fatores de risco modificáveis, especialmente tabagismo e consumo de álcool”, diz Evandro Duccini.