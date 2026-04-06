Transplante capilar de Diogo Nogueira: quando é necessário uma segunda cirurgia?

O cantor Diogo Nogueira revelou detalhes da realização de um novo transplante capilar Crédito: Reprodução @clinicaruston @diogonogueira_oficial

Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor Diogo Nogueira revelou detalhes da realização de um novo transplante capilar, com o objetivo de melhorar o resultado obtido em intervenções anteriores. "O design estava muito baixo e assimétrico, com folículos de dois e três fios nas primeiras linhas, muito afastados um do outro, os ângulos e direções estavam errados. Nós reaproveitamos o que foi possível e removemos, com múltiplas sessões de laser, tudo o que estava abaixo do novo hairline. Havia muitas irregularidades de superfície, que também foram corrigidas com laser", disse o médico do artista na publicação.

Apesar do transplante capilar ter ganhado popularidade por ser uma opção eficaz e definitiva para restaurar fios em áreas rarefeitas do couro cabeludo, em alguns casos pode sim ser necessário realizar um novo transplante após algum tempo. “Um novo transplante capilar pode ser indicado, por exemplo, para corrigir problemas do primeiro procedimento realizado em outro serviço ou para complementar resultados e deixar o cabelo com mais densidade”, explica o médico Marcelo Nogueira. “A indicação é individualizada e depende de fatores como o padrão de queda de cabelo, se a pessoa que se submete ao procedimento faz o tratamento recomendado pelo médico ou não, a densidade alcançada no primeiro procedimento e as características da área doadora”, afirma.

Segundo o médico, uma ocasião comum que pode indicar a realização de um segundo transplante é quando a pessoa que se submete ao procedimento não faz tratamento orientado para preservação dos fios nativos (os fios que ela já possuía antes de receber os fios transplantados da área doadora) e a calvície continua evoluindo após a cirurgia.

“O transplante capilar não interrompe o processo de queda capilar dos fios nativos. Os fios transplantados não voltam a cair, mas os fios ao redor da área tratada, chamados de nativos, continuam a sofrer os efeitos da queda capilar. Por isso, o tratamento clínico é tão importante e deve ser continuado mesmo após o transplante capilar”, diz Marcelo. “Quando o paciente não realiza o tratamento clínico corretamente, novas áreas de rarefação surgem ao longo do tempo (meses ou poucos anos), tornando necessária a realização de um novo transplante capilar. Não é incomum que os pacientes realizem mais de um transplante capilar ao longo da vida por esse motivo”, acrescenta.

Outra situação que, de acordo com Marcelo Nogueira, pode indicar a revisão do transplante capilar é quando o primeiro procedimento não foi capaz de conferir uma densidade capilar satisfatória ou quando o resultado ficou muito artificial devido a fatores como angulação inadequada dos fios, uso de materiais que não são personalizados ou desenho pouco natural da linha capilar.

“Essas questões estão diretamente relacionadas à experiência do profissional que realizou o procedimento. Então, para reduzir a necessidade de realizar um novo transplante, é sempre indispensável buscar um médico que é referência na área e com extensa experiência”, destaca. Além disso, o surgimento de falhas na região transplantada também pode indicar uma nova cirurgia. “Em alguns casos, parte dos folículos transplantados pode não sobreviver, o que pode estar relacionado à cicatrização, à vascularização local ou aos cuidados no pós-operatório. Além disso, doenças inflamatórias do couro cabeludo ou alterações hormonais também podem interferir no crescimento adequado dos fios transplantados”, diz Marcelo.