Corpo com marcas de tiros é encontrado por pescador em Aracruz

O corpo de um homem foi encontrado com perfurações de arma de fogo e em estado de decomposição. O caso ocorreu no sábado (24), no bairro Vila do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Não foi divulgada a identidade nem a idade da vítima.
De acordo com a Polícia Militar (PM), um pescador sentiu um mau cheiro e, ao se aproximar, percebeu que se tratava de uma pessoa morta. A perícia foi acionada.
A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.