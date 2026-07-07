Homem morre em acidente de trabalho em pedreira de Castelo

Um homem de 46 anos morreu após um acidente de trabalho em uma pedreira de Castelo, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (5). Segundo o Sindimármore (Sindicato dos Trabalhadores do Mármore e Granito do Espírito Santo), Gustavo Mapeli foi atropelado por uma retroescavadeira.
A vítima foi levada para um hospital, onde morreu em decorrência dos graves ferimentos. A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
Gustavo era mais conhecido como Duda e participava de um grupo de trilheiros da cidade de Castelo. "Duda foi mais que um amigo, foi companheiro de aventuras, de risadas, de desafios e de momentos inesquecíveis", lamentou o Trail Clube em publicação nas redes sociais.