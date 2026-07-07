Homem morre em acidente de trabalho em pedreira de Castelo

Dois motoristas ficaram feridos em uma batida frontal na rodovia ES 166, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (6). Entre eles está uma servidora da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos do município.





De acordo com a Polícia Militar, o carro da prefeitura foi atingido de frente por um Fiat Uno, que deviou de um cachorro na pista. A via, na região de Providência, foi temporariamente interditada para a realização do socorro das vítimas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo de Bombeiros fez limpeza do local, e os veículos foram retirados do local.





O motorista do Fiat Uno contou que, ao tentar desviar do animal, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com o Chevrolet Spin, da prefeitura de Venda Nova.





Segundo a prefeitura, a servidora dirigia o carro para buscar um prestador de serviço da secretaria. Ela recebeu atendimento no hospital e, durante a noite, teve alta médica. Já o motorista do Uno sofreu uma fratura no braço.