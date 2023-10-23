Acidente com morte em São Mateus interdita parcialmente a BR 101

Uma colisão entre carro e moto matou uma pessoa no final da tarde desta segunda-feira (23), no quilômetro 82 da BR 101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 17h.

Devido à ocorrência, de acordo com a PRF, a pista no sentido norte da rodovia está interditada e o trânsito na região flui no sistema "Pare e Siga". Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. O nome da vítima não foi divulgado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.