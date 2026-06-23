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Mobilidade

Bike elétrica: aluguel a partir de R$ 33 vira alternativa para entregadores no ES

Empresas oferecem planos com seguro e manutenção garantidos, com foco em entregadores via aplicativo e turistas

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 11:30

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

23 jun 2026 às 11:30

A presença das bicicletas elétricas no trânsito da Grande Vitória já deixou de ser novidade. Mas você já reparou se o entregador do seu último pedido via aplicativo veio fazer o serviço utilizando um veículo desse tipo? Essa forma recente de demanda está em crescimento e já possibilita o surgimento de novos negócios. Por valores que chegam a R$ 33 por dia, é possível alugar uma bike elétrica para atividades do cotidiano, sem precisar comprá-la.


Rosivaldo de Jesus, conhecido como Valdo, fundador da Infinit Bike junto com a sócia Talita Alves, iniciou as operações em janeiro deste ano, após observar essa oportunidade no mercado. A empresa passou a oferecer uma solução para quem busca uma alternativa econômica para utilizar as bicicletas elétricas.


A mesma percepção inspirou a criação da loja BikeLoc, do empresário Kayo Moreno, que há três meses começou a alugar as bicicletas elétricas para que mais pessoas consigam gerar renda sem a necessidade de fazer um alto investimento inicial na compra do veículo.

Serviço de aluguel de bicicletas elétricas virou alternativa no mercado de mobilidade. Divulgação

O público-alvo desse serviço é bem definido: entregadores de aplicativo ou pessoas que dependem de um meio de transporte para trabalhar, mas não conseguem arcar com os custos e a burocracia de manter uma moto ou bicicleta elétrica próprios. De acordo com o representante da BikeLoc, os entregadores representam 95% dos clientes.


Na Infinit Bike, a tendência se confirma. “Recebemos muitos entregadores que não têm o crédito para adquirir um veículo. Então, eles optam por alugar e acabam obtendo uma renda maior do que com uma bicicleta normal, porque conseguem fazer mais entregas e se cansam menos. Em grande parte das situações, nossos clientes fazem o aluguel por alguns meses, juntam dinheiro nesse período e depois compram uma bike”, afirma Valdo.


Para esse trabalhador, o aluguel aparece como uma saída viável, dentro do orçamento. Hoje, o valor de compra de uma bicicleta elétrica nova gira em torno de R$ 6 mil. Em contrapartida, a locação do produto, segundo Valdo, pode custar até R$ 33 por dia, a depender do pacote escolhido, tornando o acesso ao veículo muito mais prático.


Além disso, quem opta por esse modelo de consumo consegue fugir de outro custo: a manutenção. Por ser uma ferramenta de trabalho que roda o dia inteiro, as peças podem sofrer alto desgaste. Com o aluguel, a empresa garante o cuidado com os veículos, permitindo que o trabalhador foque apenas nas entregas.


Como garantia para a manutenção das peças, o serviço exige uma caução reembolsável e as bicicletas são rastreáveis. O depósito visa proteger o locador contra eventuais descuidos com o equipamento e é devolvido integralmente ao cliente caso o contrato seja cumprido.

Potencial no segmento de turismo

Mas não são apenas os trabalhadores que movimentam o setor de locações. As lojas também recebem pessoas querendo testar o equipamento, além de um público crescente de lazer e turismo.


Na Infinit Bike, os turistas são uma parte importante do negócio, alugando frequentemente aos fins de semana. “Normalmente, as pessoas alugam para conhecer e ‘turistar’ pelas cidades de uma forma fácil”, explica Valdo.


O serviço também atua como uma solução para necessidades mais pontuais. Na BikeLoc, por exemplo, é comum receber clientes que vêm à cidade a trabalho por alguns dias, profissionais em busca de mobilidade temporária e pessoas que desejam testar uma bicicleta elétrica antes de decidir pela compra.

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