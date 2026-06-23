Bike elétrica: aluguel a partir de R$ 33 vira alternativa para entregadores no ES

O público-alvo desse serviço é bem definido: entregadores de aplicativo ou pessoas que dependem de um meio de transporte para trabalhar, mas não conseguem arcar com os custos e a burocracia de manter uma moto ou bicicleta elétrica próprios. De acordo com o representante da BikeLoc, os entregadores representam 95% dos clientes.





Na Infinit Bike, a tendência se confirma. “Recebemos muitos entregadores que não têm o crédito para adquirir um veículo. Então, eles optam por alugar e acabam obtendo uma renda maior do que com uma bicicleta normal, porque conseguem fazer mais entregas e se cansam menos. Em grande parte das situações, nossos clientes fazem o aluguel por alguns meses, juntam dinheiro nesse período e depois compram uma bike”, afirma Valdo.





Para esse trabalhador, o aluguel aparece como uma saída viável, dentro do orçamento. Hoje, o valor de compra de uma bicicleta elétrica nova gira em torno de R$ 6 mil. Em contrapartida, a locação do produto, segundo Valdo, pode custar até R$ 33 por dia, a depender do pacote escolhido, tornando o acesso ao veículo muito mais prático.





Além disso, quem opta por esse modelo de consumo consegue fugir de outro custo: a manutenção. Por ser uma ferramenta de trabalho que roda o dia inteiro, as peças podem sofrer alto desgaste. Com o aluguel, a empresa garante o cuidado com os veículos, permitindo que o trabalhador foque apenas nas entregas.





Como garantia para a manutenção das peças, o serviço exige uma caução reembolsável e as bicicletas são rastreáveis. O depósito visa proteger o locador contra eventuais descuidos com o equipamento e é devolvido integralmente ao cliente caso o contrato seja cumprido.