Quando a decisão chega tarde demais: o custo do endividamento

O Brasil atingiu, em 2026, o maior índice de endividamento das famílias desde o início da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic): em abril, 80,9% das famílias declararam possuir algum tipo de dívida, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).





Do lado das empresas, o cenário não é menos alarmante. O Brasil encerrou o primeiro trimestre de 2026 com mais de 5,9 mil empresas operando sob regime de recuperação judicial, uma alta de 21,5% em comparação ao ano anterior.





O número de empresas que saíram de processos de recuperação judicial para a decretação de falência está crescendo: o percentual saltou de 29% no segundo trimestre de 2025 para 37% no terceiro, segundo o Monitor RGF.





Um dos principais motivos é o diagnóstico tardio. "Empresários adiam o pedido de socorro e chegam ao processo sem ativos livres para garantir dinheiro novo", explica especialista da RGF. A resistência cultural em admitir a crise faz com que a busca pela proteção judicial ocorra tarde demais. Quando a empresa finalmente entra em recuperação, já está sem reservas financeiras e sem garantias a oferecer. Os bancos, por sua vez, negam novos créditos.