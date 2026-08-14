Sesc Mesa Brasil homenageia parceiros de rede que distribuiu 1,9 mil toneladas de alimentos no ES

O Sesc Mesa Brasil Espírito Santo reuniu, na última semana, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, empresas e instituições sociais para reconhecer parceiros que integram a rede de combate à insegurança alimentar no Estado. Ao todo, 12 representantes de empresas doadoras e organizações sociais atendidas pelo programa foram homenageados, representando os mais de 200 parceiros que fazem parte dessa rede de solidariedade.
O presidente do Sistema Fecomércio Espírito Santo, Idalberto Moro, destacou a importância da atuação conjunta entre o setor produtivo, as instituições sociais e o Sesc Mesa Brasil para ampliar o alcance das ações de combate à fome e à insegurança alimentar.
“Somente em 2025, o programa esteve presente em 35 municípios, distribuiu mais de 1,9 mil toneladas de alimentos e beneficiou mais de 70 mil pessoas. Nada disso seria possível sem a força de uma grande rede solidária. E é essa rede que estamos homenageando hoje. Nosso agradecimento aos 110 empresários parceiros doadores, que fazem da responsabilidade social um compromisso permanente, e às 130 instituições sociais, que levam esses alimentos exatamente onde eles são mais necessários”, destacou Idalberto.
A cerimônia também contou com a participação do diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES, Marcus Magalhães; do diretor regional do Sesc-ES, Richardson Schmittel; do diretor de Programas Sociais do Sesc-ES, Romulo Gomes; da gerente de Assistência Social do Sesc-ES, Cintya Schulz; e da coordenadora do Sesc Mesa Brasil no Espírito Santo, Vanessa Massini.
O reconhecimento reforça o papel da articulação entre empresas doadoras e organizações sociais para ampliar o alcance das ações de segurança alimentar no Estado. A iniciativa também valoriza as empresas e instituições que mantêm participação contínua no programa e contribuem para que os alimentos cheguem às pessoas atendidas pelas organizações sociais.
[Agência Prisma]
Maely retoma campanha que explora presença da mídia Out of Home na Grande Vitória
A Maely Mídia OOH retomou na Grande Vitória a campanha institucional “Maely. Tá aqui, tá ali”, criada para reforçar a presença da empresa no cotidiano da cidade e evidenciar o papel da mídia Out of Home (OOH) na comunicação entre marcas e consumidores. A iniciativa, que teve boa repercussão em 2025, volta às ruas com peças em painéis digitais e mobiliário urbano, além de desdobramentos em redes sociais, plataformas digitais e rádio.
Desenvolvida pela agência Prisma, a campanha parte da ideia de que a mídia exterior acompanha os diferentes fluxos da cidade e transforma espaços urbanos em pontos de contato com o público. A estratégia também busca mostrar aos anunciantes a capacidade do OOH de gerar visibilidade em locais de circulação cotidiana.
“Estamos retomando uma campanha que performou muito bem no ano passado, reforçando nossa estratégia de presença e relevância urbana. Queremos continuar posicionando a Maely como um elo forte e eficaz entre marcas e consumidores em diferentes cantos da cidade”, afirma o CEO da Maely Mídia OOH, Rodrigo Oliveira.
A nova fase da campanha amplia a presença da marca em diferentes formatos e canais, combinando a mídia física instalada nas ruas com conteúdos digitais e rádio. Para a Maely, a proposta é reforçar o posicionamento do OOH como uma plataforma de comunicação integrada à rotina das cidades.