AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Combate à fome

Sesc Mesa Brasil homenageia parceiros de rede que distribuiu 1,9 mil toneladas de alimentos no ES

Programa reúne mais de 200 empresas e instituições sociais e beneficiou mais de 70 mil pessoas em 2025

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 10:14

Públicado em 

14 ago 2026 às 10:14
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Sesc Mesa Brasil homenageia parceiros que distribuem 1,9 mil toneladas de alimentos no ES
Divulgação

O Sesc Mesa Brasil Espírito Santo reuniu, na última semana, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, empresas e instituições sociais para reconhecer parceiros que integram a rede de combate à insegurança alimentar no Estado. Ao todo, 12 representantes de empresas doadoras e organizações sociais atendidas pelo programa foram homenageados, representando os mais de 200 parceiros que fazem parte dessa rede de solidariedade.


O presidente do Sistema Fecomércio Espírito Santo, Idalberto Moro, destacou a importância da atuação conjunta entre o setor produtivo, as instituições sociais e o Sesc Mesa Brasil para ampliar o alcance das ações de combate à fome e à insegurança alimentar.



“Somente em 2025, o programa esteve presente em 35 municípios, distribuiu mais de 1,9 mil toneladas de alimentos e beneficiou mais de 70 mil pessoas. Nada disso seria possível sem a força de uma grande rede solidária. E é essa rede que estamos homenageando hoje. Nosso agradecimento aos 110 empresários parceiros doadores, que fazem da responsabilidade social um compromisso permanente, e às 130 instituições sociais, que levam esses alimentos exatamente onde eles são mais necessários”, destacou Idalberto.


A cerimônia também contou com a participação do diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES, Marcus Magalhães; do diretor regional do Sesc-ES, Richardson Schmittel; do diretor de Programas Sociais do Sesc-ES, Romulo Gomes; da gerente de Assistência Social do Sesc-ES, Cintya Schulz; e da coordenadora do Sesc Mesa Brasil no Espírito Santo, Vanessa Massini.


O reconhecimento reforça o papel da articulação entre empresas doadoras e organizações sociais para ampliar o alcance das ações de segurança alimentar no Estado. A iniciativa também valoriza as empresas e instituições que mantêm participação contínua no programa e contribuem para que os alimentos cheguem às pessoas atendidas pelas organizações sociais.


[Agência Prisma]

Maely retoma campanha que explora presença da mídia Out of Home na Grande Vitória

A Maely Mídia OOH retomou na Grande Vitória a campanha institucional “Maely. Tá aqui, tá ali”, criada para reforçar a presença da empresa no cotidiano da cidade e evidenciar o papel da mídia Out of Home (OOH) na comunicação entre marcas e consumidores. A iniciativa, que teve boa repercussão em 2025, volta às ruas com peças em painéis digitais e mobiliário urbano, além de desdobramentos em redes sociais, plataformas digitais e rádio.


Desenvolvida pela agência Prisma, a campanha parte da ideia de que a mídia exterior acompanha os diferentes fluxos da cidade e transforma espaços urbanos em pontos de contato com o público. A estratégia também busca mostrar aos anunciantes a capacidade do OOH de gerar visibilidade em locais de circulação cotidiana.


“Estamos retomando uma campanha que performou muito bem no ano passado, reforçando nossa estratégia de presença e relevância urbana. Queremos continuar posicionando a Maely como um elo forte e eficaz entre marcas e consumidores em diferentes cantos da cidade”, afirma o CEO da Maely Mídia OOH, Rodrigo Oliveira.


A nova fase da campanha amplia a presença da marca em diferentes formatos e canais, combinando a mídia física instalada nas ruas com conteúdos digitais e rádio. Para a Maely, a proposta é reforçar o posicionamento do OOH como uma plataforma de comunicação integrada à rotina das cidades.

Veja Também 

Sesc Mesa Brasil homenageia parceiros que distribuem 1,9 mil toneladas de alimentos no ES

Sesc Mesa Brasil homenageia parceiros de rede que distribuiu 1,9 mil toneladas de alimentos no ES

Imagem de destaque

ES Gás apoia evento da Aberje em Vitória sobre reputação das marcas na era da IA

Agência do Sicoob em Vila Velha

Sicoob ES amplia resultado em 27% e se aproxima de R$ 40 bilhões em ativos

Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

Tópicos Relacionados

Fome
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juan Gustavo Pizetta Palomin, pilotava uma moto que se envolveu em uma batida com uma picape
Sargento do Corpo de Bombeiros morre em acidente na BR 262, em Iúna
Imagem de destaque
Briga entre clientes de bar termina com homem baleado em Vila Velha
Imagem de destaque
O que o Caneco 70 tem a ver com Adam Smith?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados