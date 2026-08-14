Sesc Mesa Brasil homenageia parceiros de rede que distribuiu 1,9 mil toneladas de alimentos no ES

“Somente em 2025, o programa esteve presente em 35 municípios, distribuiu mais de 1,9 mil toneladas de alimentos e beneficiou mais de 70 mil pessoas. Nada disso seria possível sem a força de uma grande rede solidária. E é essa rede que estamos homenageando hoje. Nosso agradecimento aos 110 empresários parceiros doadores, que fazem da responsabilidade social um compromisso permanente, e às 130 instituições sociais, que levam esses alimentos exatamente onde eles são mais necessários”, destacou Idalberto.





A cerimônia também contou com a participação do diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES, Marcus Magalhães; do diretor regional do Sesc-ES, Richardson Schmittel; do diretor de Programas Sociais do Sesc-ES, Romulo Gomes; da gerente de Assistência Social do Sesc-ES, Cintya Schulz; e da coordenadora do Sesc Mesa Brasil no Espírito Santo, Vanessa Massini.





O reconhecimento reforça o papel da articulação entre empresas doadoras e organizações sociais para ampliar o alcance das ações de segurança alimentar no Estado. A iniciativa também valoriza as empresas e instituições que mantêm participação contínua no programa e contribuem para que os alimentos cheguem às pessoas atendidas pelas organizações sociais.